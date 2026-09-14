Hoy comienza la gran final de Gran Hermano: ¿quién será la ganadora del tercer puesto?

Gran Hermano llegó a la instancia decisiva. Después de 204 días de encierro desde el 23 de febrero de 2026, el reality del ojo que todo lo ve definió cuál será el día en que las puertas de la casa se abrirán para liberar a los “hermanitos” con uno de ellos consagrado campeón. Las finalistas ya son conocidas, pero el orden de triunfo se sabrá esta noche. Este lunes 14 de septiembre, Santiago del Moro iniciará el proceso de conocer quién es la ganadora del programa.