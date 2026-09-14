Hoy comienza la gran final de Gran Hermano: ¿quién será la ganadora del tercer puesto?

Resumen para apurados
- Charlotte Caniggia, Yipio y Solange Abraham inician hoy en Telefe la final de Gran Hermano tras 204 días de encierro para definir a la campeona.
- La definición se extenderá por tres días luego de la salida de Luana Fernández, marcando una final histórica integrada exclusivamente por mujeres.
- La ganadora se conocerá el miércoles y obtendrá $70 millones más premios, con los sondeos previos perfilando a Yipio como la principal favorita.
Gran Hermano llegó a la instancia decisiva. Después de 204 días de encierro desde el 23 de febrero de 2026, el reality del ojo que todo lo ve definió cuál será el día en que las puertas de la casa se abrirán para liberar a los “hermanitos” con uno de ellos consagrado campeón. Las finalistas ya son conocidas, pero el orden de triunfo se sabrá esta noche. Este lunes 14 de septiembre, Santiago del Moro iniciará el proceso de conocer quién es la ganadora del programa.
La definición de Gran Hermano tiene un componente récord y es que por primera vez en su historia las candidatas son únicamente mujeres, algo que ocurrió hace solo 19 años con el triunfo de la tucumana Marianela Mirra. Ahora Charlotte Caniggia, Yisela "Yipio" Pintos y Solange Abraham disputarán el primer lugar tras haber sorteado la carrera por el trofeo mayor de unos $70 millones en efectivo, una casa prefabricada, reintegros de gastos, un año de cerveza gratis, una moto y, por supuesto, el clásico trofeo de campeona.
Tres días decisivos en la casa de Telefe
Tras la reciente eliminación de Luana Fernández, la instancia decisiva del ciclo de Telefe se desplegará en un cronograma de tres días. Este lunes por la noche, a las 22:15 horas, se definirá quién ocupa el tercer puesto mediante el voto telefónico y digital. La jugadora con menor cantidad de apoyos abandonará la casa, dejando definido el mano a mano final. El martes habrá un debate especial con la tercera posicionada, mientras que el miércoles 16 de septiembre se vivirá la gran gala de coronación en la que Santiago del Moro revelará el nombre de la triunfadora.
En las horas previas a la apertura de los sobres, las encuestas en redes sociales ya marcan una clara tendencia sobre el favoritismo de la audiencia. Mediciones realizadas por cuentas especializadas como GH Trivia ubican a la uruguaya "Yipio" en el primer puesto con más del 73% de la preferencia del público. Charlotte Caniggia se posiciona en el segundo escalón con un 18%, mientras que Solange Abraham acumula un 8,5%.
Los perfiles que llegaron a la gran final
Las tres competidoras alcanzaron la instancia máxima a través de estilos de estrategia muy marcados. Charlotte Caniggia ingresó con la competencia avanzada y reconfiguró la convivencia gracias a su perfil mediático, aportando momentos virales y cruces directos con sus compañeras. Por su parte, la cordobesa Sol Abraham retornó al formato quince años después de su paso por la edición 2011, desplegando un rendimiento táctico, analítico y frontal que definió como su revancha personal. En tanto, Yipio, comediante de stand up y madre soltera de 40 años, conquistó la empatía de los espectadores a partir del humor, la frescura y la espontaneidad dentro de la casa.
La decisión final quedará en manos del público, que podrá definir a la ganadora enviando un mensaje de texto con la palabra GH al 9009 o ingresando a la plataforma oficial de votación del programa.