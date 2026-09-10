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Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones para septiembre y señaló a cuatro animales del horóscopo chino que atravesarán un período marcado por cambios emocionales, decisiones y una profunda introspección.

El horóscopo chino de septiembre: Ludovica Squirru señaló a los 4 signos más afectados
El horóscopo chino de septiembre: Ludovica Squirru señaló a los 4 signos más afectados Minuto Neuquén
Por Redacción LA GACETA Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • En sus predicciones de septiembre, la astróloga Ludovica Squirru anticipó cambios emocionales para Dragón, Conejo, Serpiente y Chancho por una intensa actividad energética.
  • El pronóstico señala que estos animales del zodíaco chino deberán atravesar un período de introspección, resolver nostalgias del pasado y aprender a soltar el control.
  • Estas semanas exigirán templanza y firmeza en la toma de decisiones para que los signos involucrados puedan cerrar etapas y consolidar su crecimiento en vínculos personales.
Resumen generado con IA

Ludovica Squirru actualizó sus predicciones para septiembre y anticipó un período de intensa actividad energética para los animales del horóscopo chino. Según la astróloga, las próximas semanas estarán marcadas por la necesidad de tomar decisiones firmes y afrontar nuevos desafíos.

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué le espera a cada signo en septiembre, según Ludovica Squirru

Dentro de este escenario, destacó a cuatro signos del zodíaco chino que atravesarán profundos cambios emocionales: Dragón, Conejo, Serpiente y Chancho. Para estos animales, septiembre será un momento que requerirá mayor introspección, templanza y capacidad para procesar las emociones antes de avanzar.

  • Dragón
  • Conejo

Sin embargo, la astróloga advierte que la nostalgia puede convertirse en un obstáculo si lleva a este signo a quedarse atado a situaciones que ya debería dejar atrás.

  • Serpiente

Aceptar que no todo puede ser manejado será, según las predicciones de Squirru, una parte importante del proceso de crecimiento de este signo.

  • Chancho

De esta manera, septiembre se presenta para estos cuatro signos como un período especialmente vinculado con la introspección, los vínculos, las emociones y los procesos personales.

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