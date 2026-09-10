Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán fuertes cambios emocionales en septiembre, según Ludovica Squirru
Ludovica Squirru actualizó sus predicciones para septiembre y señaló a cuatro animales del horóscopo chino que atravesarán un período marcado por cambios emocionales, decisiones y una profunda introspección.
Resumen para apurados
- En sus predicciones de septiembre, la astróloga Ludovica Squirru anticipó cambios emocionales para Dragón, Conejo, Serpiente y Chancho por una intensa actividad energética.
- El pronóstico señala que estos animales del zodíaco chino deberán atravesar un período de introspección, resolver nostalgias del pasado y aprender a soltar el control.
- Estas semanas exigirán templanza y firmeza en la toma de decisiones para que los signos involucrados puedan cerrar etapas y consolidar su crecimiento en vínculos personales.
Ludovica Squirru actualizó sus predicciones para septiembre y anticipó un período de intensa actividad energética para los animales del horóscopo chino. Según la astróloga, las próximas semanas estarán marcadas por la necesidad de tomar decisiones firmes y afrontar nuevos desafíos.
Dentro de este escenario, destacó a cuatro signos del zodíaco chino que atravesarán profundos cambios emocionales: Dragón, Conejo, Serpiente y Chancho. Para estos animales, septiembre será un momento que requerirá mayor introspección, templanza y capacidad para procesar las emociones antes de avanzar.
- Dragón
- Conejo
Sin embargo, la astróloga advierte que la nostalgia puede convertirse en un obstáculo si lleva a este signo a quedarse atado a situaciones que ya debería dejar atrás.
- Serpiente
Aceptar que no todo puede ser manejado será, según las predicciones de Squirru, una parte importante del proceso de crecimiento de este signo.
- Chancho
De esta manera, septiembre se presenta para estos cuatro signos como un período especialmente vinculado con la introspección, los vínculos, las emociones y los procesos personales.