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Poetas de Tucumán: quiénes participan del encuentro literario en el Café Cultural del Virla

El encuentro se realizará el sábado 19 de septiembre a las 19, con la participación de ocho escritores y poetas tucumanos y la música en vivo de Savia.

Poetas de Tucumán: quiénes participan del encuentro literario en el Café Cultural del Virla
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ocho escritores participarán del ciclo Café Cultural del Virla este sábado 19 en Tucumán para difundir y celebrar la poesía contemporánea provincial.
  • Coordinado por Guillermo Siles y presentado por Enzo Santillán, el evento sumará lecturas de distintas generaciones y el show en vivo del grupo Savia.
  • La propuesta busca consolidar un espacio de cruce interdisciplinario y visibilizar a los nuevos talentos de la literatura y la escena artística regional.
Resumen generado con IA

La poesía contemporánea de Tucumán tendrá un nuevo espacio de encuentro este sábado 19 de septiembre, cuando se realice una nueva edición del Café Literario y Cultural del Virla. La actividad comenzará a las 19 y reunirá a ocho poetas y escritores de distintas generaciones y recorridos vinculados con la literatura de la provincia.

El encuentro, titulado “Poetas de Tucumán”, contará con la participación de Augusto Lagiglia, Tamara Mikus, Nicolás Paz Aréa, Valentín Cantón, Victoria López Vera, Juan Lix Klett, Fabricio Jiménez Osorio y Florencia Méttola. La presentación estará a cargo de Enzo Santillán y la coordinación será de Guillermo Siles.

La propuesta también tendrá música en vivo de Savia, banda integrada por Emanuel Castillo en guitarra y voz, Fausto García en guitarra y voz, Nicolás Paz Aréa en bajo y Francisco Mirabal en batería.

Quiénes son los poetas que participan

Augusto Lagiglia, nacido en Tucumán en 2004, estudia Letras. En 2022 obtuvo una mención especial por su cuento “Barrio” en el concurso “La historia la ganan los y las que escriben”. El texto fue publicado posteriormente en la antología Bitácora. También colaboró con las revistas digitales Retazos de ficción y Nota al margen.

Tamara Mikus, nacida en Tucumán en 1993, es licenciada en Letras por la UNT, becaria doctoral del CONICET y docente de nivel medio. En 2026 publicó Floresta, su primer poemario, a través de Halley Ediciones. Además, integra las antologías La costumbre de perder cosas pequeñas y La vida no es algo a resolver.

Nicolás Paz Aréa, nacido en 1999, es profesor en Letras y auxiliar docente de Literatura Argentina II en la Universidad Nacional de Tucumán. También se desempeña como secretario de la Maestría en Escritura Creativa de esa universidad. Publicó relatos en la revista Por ejemplo y forma parte de la antología Origami: palabras (des)plegadas. Además de su actividad literaria, integra los proyectos musicales Savia y Efecto Calesita.

Valentín Cantón, nacido en Tucumán en 2005, es poeta y estudiante avanzado de Psicología en la UNT. En 2025 publicó Barcos que regresan al bosque, editado por Aguacero Ediciones.

Victoria López Vera, nacida en 1989, es profesora en Letras por la UNT y diplomada en Escritura Creativa por la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Participó en distintas antologías de poesía y narrativa, entre ellas Reñidero. Poesía tucumana contemporánea, Salí dulce, La juntada: V Festival de Poesía Joven Argentina y la Antología de cuentos del Premio Municipal de Literatura San Miguel de Tucumán.

Juan Lix Klett, nacido en San Miguel de Tucumán en 2005, es poeta y estudiante de Diseño Textil y de Indumentaria en la USP-T. Desde 2023 codirige Aguacero Ediciones. Sus poemas fueron publicados en revistas y medios digitales y forma parte de la antología Con la intensidad de la siembra, editada por Falta Envido en 2024.

Fabricio Jiménez Osorio, nacido en Santiago del Estero en 1989, es escritor, editor y tallerista literario. Fundó y dirigió Gato Gordo Ediciones, dedicada a la narrativa breve, y creó el laboratorio y clínica de obra Desarmar la escritura. Es autor de Querida ilusión (2019), Ahora (2022), Un corazón tranquilo (2024) y Te amo (2024).

Florencia Méttola, nacida en Tucumán en 1981, es escritora y artista visual. Es técnica en Traducción de Inglés y trabaja como docente de idiomas. Publicó los libros de poesía Deseo y decepción, Historia de amor no correspondido con una montaña y Añora. Desde 2010 lidera el proyecto musical independiente Florencia y los monos de la odisea del espacio.

Música en vivo con Savia

Poetas de Tucumán: quiénes participan del encuentro literario en el Café Cultural del Virla

La jornada contará además con la participación de Savia, banda de rock formada por Emanuel Castillo, Fausto García, Nicolás Paz Aréa y Francisco Mirabal.

El grupo combina canciones propias con versiones y reúne influencias de la música popular. Su propuesta artística incorpora una mirada sobre el sujeto y la responsabilidad social.

La presencia de Paz Aréa en la banda marca además un cruce entre las distintas expresiones que forman parte del encuentro: literatura, poesía y música.

Cuándo y dónde es el encuentro de poetas

El Café Literario y Cultural del Virla: “Poetas de Tucumán” se realizará el sábado 19 de septiembre a las 19. La actividad reunirá a los ocho escritores y poetas invitados, con la presentación de Enzo Santillán, la coordinación de Guillermo Siles y música en vivo de Savia.

La propuesta forma parte de la agenda cultural vinculada con la literatura tucumana y ofrece un espacio para conocer distintas voces de la poesía y la narrativa contemporáneas de la región.

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