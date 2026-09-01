Fabián Soberón presenta en Tucumán su libro publicado en Francia, Les poules d'Eichmann et d'autres récits

Resumen para apurados
- El escritor Fabián Soberón presentará el 10 de septiembre en la Alianza Francesa de Tucumán su libro publicado en Francia para dialogar sobre su obra y traducción.
- Escrita hace una década, la obra narra el paso de Adolf Eichmann por Tucumán y fue editada por el sello galo L'Harmattan tras quedar fuera de circulación en español.
- La publicación posiciona la literatura tucumana en el circuito francófono internacional y marca un hito en la difusión de relatos locales en el exterior.
La literatura tucumana tendrá una cita especial el próximo jueves 10 de septiembre, cuando el escritor y cineasta Fabián Soberón presente en San Miguel de Tucumán Les poules d'Eichmann et d'autres récits, su libro publicado por primera vez en Francia y que todavía permanece inédito en español.
La presentación se realizará a las 19.30 en la Alianza Francesa de Tucumán, ubicada en Mendoza 257, y contará con la participación de Guillermo Monti y Solana Colombres, quienes acompañarán a Soberón en una conversación sobre la obra, su escritura y el proceso de traducción.
El volumen fue publicado en francés por la editorial L'Harmattan y traducido por Solana Colombres y Pablo Gruer. Se trata de una edición particularmente singular para Soberón: el libro fue escrito originalmente en español hace más de una década, pero encontró primero una editorial y lectores en Francia.
Un libro escrito en Tucumán que llegó primero a Francia
El núcleo de Les poules d'Eichmann et d'autres récits es una nouvelle ambientada en La Cocha, en el sur de Tucumán. Allí aparece Ricardo Klement, un ingeniero alemán que dirige un observatorio astronómico y lleva una vida aparentemente corriente junto con la familia que lo protege.
El nombre no es casual. Ricardo Klement fue el nombre falso utilizado por Adolf Eichmann durante su permanencia en Argentina.
En el relato, Soberón imagina al criminal nazi lejos de la representación histórica habitual: trabaja, circula en moto, mantiene vínculos con los habitantes de la zona, se interesa por una joven y se ocupa de criar gallinas. La normalidad cotidiana funciona como contraste con la dimensión monstruosa del personaje histórico.
La segunda parte del libro reúne relatos breves y conjeturales inspirados en figuras como Basho, Cioran, Pavese, William Turner y Cicerón, entre otros.
La presentación en la Alianza Francesa
El encuentro del 10 de septiembre permitirá conocer más de cerca una obra que establece un puente entre Tucumán, la literatura argentina y el mundo francófono.
Durante la presentación, Soberón dialogará con Guillermo Monti y Solana Colombres sobre las particularidades de escribir una obra que luego adquiere una nueva vida en otro idioma.
Colombres, además, forma parte del equipo que realizó junto con Pablo Gruer la traducción francesa del libro.
La publicación constituye un acontecimiento particular dentro de la trayectoria del escritor tucumano. Soberón ya había publicado cuentos traducidos al inglés, francés, japonés, rumano, italiano y portugués, pero Les poules d'Eichmann et d'autres récits representa su primer libro traducido íntegramente al francés.
“El lector francés va a leer un libro que escribí hace más de diez años”
En una entrevista previa, Soberón explicó que la publicación francesa le produce una combinación de alegría, ilusión y extrañeza: el lector francés se encuentra con un texto que fue escrito hace más de diez años, pero que ahora llega en una lengua que no es la original.
Para el escritor, además, la traducción no constituye simplemente un traslado de palabras de un idioma a otro. “Es fascinante ver cómo se transforma mi texto en otro”, señaló, y vinculó esa experiencia con la idea borgeana de “el otro, el mismo”.
Soberón tampoco concibe su literatura exclusivamente desde una pertenencia geográfica. Frente a la posibilidad de que su obra sea leída en Francia, Canadá o distintos países francófonos de África, sostiene que los libros cambian según las lecturas y las lenguas en las que circulan.
En ese sentido, recupera una de las ideas centrales de Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges: un mismo texto puede convertirse en otro libro cuando cambia su contexto de lectura.
Un libro que todavía no tiene edición en español
La historia editorial de Les poules d'Eichmann también resulta singular. La nouvelle tuvo hace años una publicación digital en una revista de Buenos Aires, pero aquel sitio dejó de funcionar y el texto quedó fuera de circulación.
Soberón no buscó posteriormente una editorial para publicar el libro en español.
La oportunidad llegó desde Francia, a partir del interés de Luis Dapelo, editor de la colección “Hispanoamericana. Essais et littérature” de L'Harmattan, quien decidió incorporar la obra a su catálogo.
Para el autor, compartir colección con escritores como Beatriz Sarlo y César Vallejo constituye otro de los aspectos significativos de esta publicación.
Una invitación a descubrir la obra
La presentación de Les poules d'Eichmann et d'autres récits será, así, una oportunidad para acercarse a un libro nacido en español, atravesado por la historia argentina y tucumana y que encontró su primera edición completa en francés.
La cita será el jueves 10 de septiembre, a las 19.30, en la Alianza Francesa de Tucumán, Mendoza 257, San Miguel de Tucumán. La actividad contará con la presencia de Fabián Soberón, Guillermo Monti y Solana Colombres.
La entrada es una buena oportunidad para conocer una obra que, antes de encontrar su edición en español, ya comenzó a construir su recorrido en otra lengua.