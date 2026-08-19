Café Literario y Cultural del Virla: poesía, lecturas y performance en Tucumán

Resumen para apurados
- El Centro Cultural Virla de Tucumán albergará este sábado 22 de agosto a poetas locales y al grupo Perfectxs Desconocidxs en un evento de lecturas y performance artística.
- La actividad, coordinada por Guillermo Siles, incluye a destacados autores de la UNT y celebra los 10 años de Perfectxs Desconocidxs fusionando poesía, cuerpo y música.
- El evento consolida al Virla como polo cultural del norte y potencia la escena poética local mediante propuestas que integran la literatura con artes escénicas.
El Café Literario y Cultural del Virla tendrá una nueva edición este sábado 22 de agosto a las 19, con una propuesta que reunirá poesía, lecturas y performance. La actividad contará con la participación del colectivo Perfectxs Desconocidxs y de escritores y poetas de Tucumán.
Durante el encuentro habrá una performance de Perfectxs Desconocidxs y lecturas a cargo de Mary Lobo, Gabo Acosta, Fabián Muscillo, Alejandra Díaz y Ezequiel Nacusse. La presentación estará a cargo de Enzo Santillán, mientras que Guillermo Siles coordinará la actividad.
Perfectxs Desconocidxs: poesía, cuerpo y performance
Perfectxs Desconocidxs está integrado por Mary Lobo, Juan Gómez Romero, Gustavo Luján, Virginia Weiss, Eliana Costilla, Pablo Pastrana y Julián Luna Pastore.
El colectivo se fundó en 2015, a partir de un taller de poesía en Tucumán, con el objetivo de llevar la palabra más allá del formato del libro. Desde entonces, desarrolla propuestas que articulan poesía, cuerpo, música y performance en distintos espacios de la ciudad.
A diez años de su creación, Perfectxs Desconocidxs se presenta como un entramado de voces que entiende la poesía como un arte vivo que se habita.
Quiénes participan del Café Literario del Virla
Mary Lobo es artista plástica, escritora y actriz. Publicó las novelas Palmira (2013) y María (2016), además de los libros de poemas La insolada (2019), Donde exhalan los ríos (2022) y Y después del agua que... (2025). También integra Perfectxs Desconocidxs y participó en distintas antologías y proyectos de poesía.
Fabián Muscillo nació en Buenos Aires y es profesor en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Ejerció la docencia y posteriormente se dedicó a los negocios familiares. Actualmente cursa una maestría en Escritura Creativa. En 2025 publicó Los contaminados, en formato digital, a través de La Papa Editorial. Próximamente se publicará su libro Diecinueve poemas de máxima pureza.
Gabo Acosta es escritor tucumano, docente, licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes de la UNT y promotor cultural independiente. Entre sus publicaciones se encuentra Ceremonias del pabilo (2023), obra que recibió el Premio Fondo Editorial Aconquija. En 2022 obtuvo la Distinción a la Gestión Cultural Independiente y a la Trayectoria Cultural de la Municipalidad de Tafí Viejo. También publicó ensayos y dicta charlas y seminarios vinculados con el arte.
Alejandra Díaz, nacida en Bella Vista, Tucumán, es profesora en Letras por la Universidad Nacional de Tucumán. Participó en numerosas antologías de Argentina, Nicaragua, España, Italia, Chile y Uruguay. Su poesía fue traducida al portugués, italiano e inglés.
Entre sus libros se encuentran La piel del mundo (2013), Polaroid (2015), Ceremonias-Memoria del agua (2017), Palabras Faro, escrito junto a Gabriel Acosta y María Graciela Castro (2022), Música de cuerpos rotos (2023) e Itinerarios de silencio (2023). En 2024 recibió el Primer Premio del Concurso del Diario El Digital Saharahui, a favor de los refugiados saharauis, otorgado por la Comunidad Periodística de Mujeres de Cataluña.
Ezequiel Nacusse Navarro nació en Tucumán en 1990 y es licenciado en Letras por la UNT. Publicó Estrellas al fondo del río (Aguacero, 2024) y La alegría doméstica de las plantas (Alliteration Publishing House, 2025), libro ganador del V Concurso de Poesía Lugar Común. Desde 2015 participa en la organización del Festival Internacional de Literatura Tucumán (FILT).
Cuándo es el Café Literario y Cultural del Virla
El encuentro se realizará el sábado 22 de agosto a las 19 y tendrá como eje la poesía contemporánea, con lecturas de autores tucumanos y una propuesta performática a cargo de Perfectxs Desconocidxs.
Participan: Perfectxs Desconocidxs, Mary Lobo, Gabo Acosta, Fabián Muscillo, Alejandra Díaz y Ezequiel Nacusse.
Presenta: Enzo Santillán.
Coordina: Guillermo Siles.