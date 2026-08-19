Café Literario y Cultural del Virla: poesía, lecturas y performance en Tucumán

Gabo Acosta es escritor tucumano, docente, licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes de la UNT y promotor cultural independiente. Entre sus publicaciones se encuentra Ceremonias del pabilo (2023), obra que recibió el Premio Fondo Editorial Aconquija. En 2022 obtuvo la Distinción a la Gestión Cultural Independiente y a la Trayectoria Cultural de la Municipalidad de Tafí Viejo. También publicó ensayos y dicta charlas y seminarios vinculados con el arte.