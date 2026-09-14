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San Miguel de Tucumán, entre las siete ciudades más frías del país en la tarde de este 14 de septiembre

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

San Miguel de Tucumán, entre las capitales más heladas del país.
San Miguel de Tucumán, entre las capitales más heladas del país. Analía Jaramillo/LA GACETA
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán se ubicó este domingo 14 de septiembre entre las siete ciudades más frías del país, al registrar 8,3°C según el Servicio Meteorológico Nacional.
  • Con una sensación térmica de 5,9°C y 97% de humedad, la capital tucumana compartió el ranking dominado habitualmente por ciudades de la Patagonia como Ushuaia y Río Gallegos.
  • El fenómeno resulta atípico para el noroeste argentino a días de la primavera, marcando una de las últimas irrupciones de aire frío polar antes del cambio estacional.
Resumen generado con IA

San Miguel de Tucumán se ubicó este domingo entre las siete localidades con menor temperatura de la Argentina, de acuerdo con el ranking térmico de las 17:00 horas elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el reporte oficial, la capital tucumana registró 8,3°C, con una sensación térmica de 5,9°C y una humedad relativa del 97%, valor que la posicionó en el séptimo lugar entre las ciudades más frías del país en ese horario.

El resto del ranking

El podio de las temperaturas más bajas estuvo encabezado por localidades patagónicas y fueguinas:

Ushuaia (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur): 2°C, sensación térmica de -5,4°C, humedad del 78%.

Río Gallegos (Santa Cruz): 4,7°C, sensación térmica de 0,2°C, humedad del 51%.

Río Grande (Tierra del Fuego): 4,8°C, sensación térmica de 0,8°C, humedad del 54%.

El Calafate (Santa Cruz): 5,6°C, sensación térmica de 2,3°C, humedad del 38%.

Perito Moreno (Santa Cruz): 6°C, sensación térmica de 0°C, humedad del 55%.

Comodoro Rivadavia (Chubut): 6°C, sensación térmica de 1,6°C, humedad del 81%.

San Miguel de Tucumán (Tucumán): 8,3°C, sensación térmica de 5,9°C, humedad del 97%.

Le siguieron Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) con 10,4°C, la Universidad Nacional de Jujuy con 10,6°C y San Salvador de Jujuy con 11,5°C.

Un dato llamativo

La presencia de San Miguel de Tucumán en este listado resulta particularmente llamativa, ya que la ciudad se encuentra geográficamente alejada de las regiones patagónica y fueguina, que tradicionalmente concentran los registros más bajos del país. Su ubicación en el noroeste argentino, sumada a una humedad relativa del 97% —la más alta de todo el ranking—, generó una combinación que empujó a la capital tucumana a compartir la tabla de las localidades más frías junto a ciudades del extremo sur.

Temas San Miguel de Tucumán
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