San Miguel de Tucumán, entre las siete ciudades más frías del país en la tarde de este 14 de septiembre

Un dato llamativo

La presencia de San Miguel de Tucumán en este listado resulta particularmente llamativa, ya que la ciudad se encuentra geográficamente alejada de las regiones patagónica y fueguina, que tradicionalmente concentran los registros más bajos del país. Su ubicación en el noroeste argentino, sumada a una humedad relativa del 97% —la más alta de todo el ranking—, generó una combinación que empujó a la capital tucumana a compartir la tabla de las localidades más frías junto a ciudades del extremo sur.