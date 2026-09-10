Cuándo vuelve el frío a la Argentina: el cambio que llega con lluvias, nieve y fuertes vientos
El pronóstico anticipa un nuevo cambio de tiempo en Argentina: un frente frío avanzará desde la Patagonia y traerá lluvias, nevadas, fuertes vientos y un marcado descenso de temperatura. ¿Cuándo llegará y qué zonas serán las más afectadas?
Resumen para apurados
- Un nuevo frente frío avanza desde la Patagonia hacia el centro y norte de Argentina, provocando lluvias, nieve y un marcado descenso térmico entre este miércoles y el viernes.
- El fenómeno llega tras un breve alivio templado posterior a recientes heladas. Incluye alertas por viento Zonda en la cordillera y ráfagas de hasta 100 km/h en diversas provincias.
- Una ciclogénesis generará tormentas en el noreste y una posible sudestada en el Río de la Plata, afectando el AMBA y la costa bonaerense con lluvias y crecidas hacia el fin de semana.
La previa de la primavera vuelve a mostrar un tiempo cambiante en la Argentina. Después de las heladas generalizadas que dejó el aire polar durante el último fin de semana, las temperaturas subieron en buena parte del centro y el norte del país, con registros que durante este miércoles rondan y superan los 20°.
Sin embargo, este escenario agradable tendrá corta duración. Un nuevo frente frío avanza desde la Patagonia y provocará un marcado cambio de las condiciones meteorológicas durante los próximos días, según informa el sitio Meteored.
Mientras el centro y el norte todavía disfrutan del sol, en la Patagonia el frío y el viento ya se hacen sentir. En Chubut y Santa Cruz, las ráfagas podrían superar los 75 km/h durante este miércoles.
Además, comenzaron a registrarse las primeras precipitaciones vinculadas al avance del sistema. En la cordillera de Chubut se esperan entre 10 y 20 milímetros de lluvia, por lo que continúa vigente una alerta amarilla.
En sectores cordilleranos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, las bajas temperaturas harán que las precipitaciones sean en forma de nieve, con acumulaciones previstas de entre 5 y 20 centímetros durante la tarde.
El cambio más fuerte llegará entre jueves y viernes
El ingreso de aire frío tendrá su mayor impacto en Río Negro y Neuquén, donde entre jueves y viernes se esperan lluvias, algunas nevadas y fuertes vientos del sur. En determinados sectores del norte patagónico, la temperatura podría caer cerca de 10 °C en apenas 24 horas. El avance del aire frío también favorecerá la aparición de nevadas en zonas bajas de Chubut.
Las condiciones comenzarían a mejorar el viernes con el ingreso de altas presiones sobre la región. No obstante, se mantendrá una importante amplitud térmica entre las temperaturas de la mañana y las de la tarde durante los días siguientes.
Alerta por viento Zonda en la cordillera
En el centro y norte argentino continuará un panorama más templado, con máximas superiores a los 20 °C en numerosas provincias.
La situación será diferente sobre la cordillera y el oeste de las provincias cordilleranas, desde San Juan hasta Jujuy. Allí, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por vientos del sector oeste.
Se esperan velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. El fenómeno, relacionado con el viento Zonda, continuará durante este miércoles y jueves y tendría mayor intensidad durante las tardes.
Tormentas y una posible sudestada: qué puede pasar en el centro del país
El avance del frente frío también favorecerá la aparición de áreas de inestabilidad. Hacia el final del jueves podrían desarrollarse tormentas de intensidad variable en sectores del este de La Rioja, norte de San Luis y oeste de Córdoba.
Al mismo tiempo, en el noreste argentino comenzará a profundizarse un sistema de baja presión mediante un proceso conocido como ciclogénesis. El fenómeno podría provocar tormentas intensas en Misiones y Formosa, que durante el viernes se extenderían hacia otras zonas del norte argentino.
La combinación del frente frío con este sistema de baja presión también tendrá consecuencias en la región pampeana, donde se esperan lluvias y chaparrones, además de un descenso marcado de las temperaturas a partir del viernes.
El panorama será especialmente ventoso sobre el Río de la Plata. Los vientos persistentes del sudeste podrían favorecer una sudestada, con una posible suba en los niveles del río.
Por eso, las zonas de la costa bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) deberán seguir de cerca la evolución del tiempo durante los próximos días, ya que a las lluvias intermitentes se sumará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas.