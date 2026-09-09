Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 10 de septiembre

Resumen para apurados
- Tucumán registrará este jueves 10 de septiembre una jornada templada con máxima de 20°, cielo nublado y probabilidad de tormentas aisladas.
- El día iniciará con 12° y baja probabilidad de precipitaciones, pero hacia la tarde y noche aumentará la inestabilidad con vientos del sector sur.
- El clima inestable continuará durante el viernes y dará paso a un marcado descenso de las temperaturas en la provincia hacia el fin de semana.
El tiempo en Tucumán tendrá este jueves 10 de septiembre una jornada con temperaturas moderadas y cielo mayormente nublado. Según el pronóstico actualizado para San Miguel de Tucumán, la temperatura mínima será de 12°, mientras que la máxima alcanzará los 20°.
Durante la madrugada se espera una temperatura cercana a los 14°, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones. Por la mañana, el cielo estará mayormente nublado y la temperatura rondará los 12°.
Cómo estará el tiempo en Tucumán durante la tarde
Para la tarde se prevé un aumento de la temperatura hasta alcanzar los 20°, aunque las condiciones comenzarán a cambiar. El pronóstico contempla tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
Los vientos soplarán desde el sector sur, con velocidades estimadas de entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Qué se espera para la noche en Tucumán
Durante la noche continuará el cielo inestable, con posibilidad de tormentas aisladas. La temperatura descenderá hasta los 17° y se mantendrá la probabilidad de lluvias entre el 10% y el 40%.
El pronóstico coincide en señalar una jornada más inestable hacia la segunda mitad del día, aunque los valores de temperatura y probabilidad de precipitaciones varían según la fuente meteorológica consultada.
El pronóstico para los próximos días
El viernes 11 de septiembre las condiciones podrían mantenerse inestables, con probabilidad de lluvias y temperaturas similares. Para el fin de semana se espera un descenso marcado de las temperaturas en Tucumán.
En síntesis, este jueves Tucumán tendrá una jornada templada, con una mañana mayormente nublada y mayor posibilidad de tormentas aisladas durante la tarde y la noche.