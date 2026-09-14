Tini Stoessel habló de su salud mental durante un show: "Hoy sigo con psiquiatra"
La cantante se presentó en El Salvador después de reprogramar el recital del sábado por una tormenta y problemas técnicos. Durante el espectáculo habló sobre la depresión que atravesó y destacó el acompañamiento de sus profesionales, amigos, equipo y seguidores.
Resumen para apurados
- Durante su show del domingo en El Salvador, Tini Stoessel reveló al público que fue diagnosticada con depresión y que continúa bajo tratamiento psiquiátrico y psicológico.
- La confesión ocurrió al presentar temas de su disco "Un mechón de pelo", en un concierto que había sido postergado el sábado por un fuerte temporal y problemas técnicos.
- El testimonio de la artista visibiliza la salud mental en la industria musical y busca acompañar y desestigmatizar a los seguidores que atraviesan procesos similares.
Tini Stoessel frenó por unos minutos su show en El Salvador para hablar con el público sobre su salud mental y el proceso personal que atravesó durante los últimos años. La cantante contó que fue diagnosticada con depresión y que actualmente continúa con tratamiento psiquiátrico y psicológico.
La artista se presentó este domingo con su espectáculo Futttura, después de que el recital previsto para el sábado tuviera que ser reprogramado por una tormenta eléctrica, fuertes ráfagas de viento y problemas técnicos.
Durante el show, Tini se mostró cercana con sus fanáticos y compartió detalles de su presente. “Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó desde el escenario.
Luego contó que también continúa con psicóloga y destacó el acompañamiento que recibe de su entorno más cercano. “A día de hoy sigo con psicóloga. A día de hoy sigo con mis amigas de toda la vida, con mi equipo, también, que me acompaña hace muchos años”, afirmó.
La cantante también agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido durante ese período. “Y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselo”, sostuvo.
El mensaje de Tini a sus seguidores
Las declaraciones se produjeron mientras presentaba canciones de Un mechón de pelo, el álbum en el que abordó distintos aspectos de su vida personal y de las experiencias que atravesó.
“Quiero que sepan que gracias a todos estoy absolutamente bendecida. Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, manifestó la intérprete de “Cupido”.
Tini también reflexionó sobre la posibilidad de transformar las experiencias dolorosas en aprendizajes y sobre los cambios que pueden surgir después de atravesar momentos difíciles.
“Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, expresó.
Por qué se suspendió el show del sábado
La presentación del domingo tuvo lugar luego de la suspensión del recital que Tini tenía previsto realizar el sábado en El Salvador.
La tormenta eléctrica, las fuertes ráfagas de viento y distintos inconvenientes técnicos afectaron la puesta en escena. Después de la suspensión, la cantante explicó a sus seguidores que el equipo había intentado mantener el espectáculo hasta último momento.
“Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder”, escribió Tini en una historia de Instagram.
Sin embargo, las condiciones técnicas no permitían realizar el espectáculo de manera segura. “Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, señaló.
La artista explicó además que el temporal había provocado fallas concretas en la puesta. “Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía llevar adelante”, indicó.
Tini remarcó que la decisión de suspender el recital no respondió solamente a los problemas técnicos, sino también a la necesidad de preservar la seguridad de quienes participaban del evento.
“Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show”, expresó. Según sostuvo, continuar en esas condiciones “significaba correr demasiado riesgo”.
La cantante lamentó la suspensión y aseguró que el equipo buscó una alternativa hasta último momento. “Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcance hasta último momento”, afirmó.
Finalmente, Tini confirmó la reprogramación para el domingo. “Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo”, celebró junto a sus fanáticos.