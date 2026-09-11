Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey
La joven terminó el colegio secundario a fines de 2025 y atraviesa una nueva etapa marcada por sus proyectos personales, sus estudios y una carrera deportiva en la que logró convertirse en una de las referentes de su equipo.
Resumen para apurados
- Al cumplir 18 años en Argentina, Uma, hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani, comenzó a estudiar periodismo y asumió como capitana en San Carlos Hockey para definir su futuro.
- Tras terminar la secundaria e intercambios en el exterior, la joven recompuso la relación con su padre, quien celebró sus logros tras años de distanciamiento y perfil bajo.
- Con un perfil alejado del escándalo mediático, Uma proyecta consolidar su carrera profesional en los medios mientras lidera a su equipo en el hockey competitivo de primera división.
A los 18 años, Uma, hija de Amalia Granata y Cristian “El Ogro” Fabbiani, comenzó una nueva etapa marcada por dos grandes objetivos: su formación como periodista y su carrera en el hockey. Tras terminar el colegio secundario y realizar experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá, la joven ya tiene claro hacia dónde quiere orientar su futuro.
A diferencia de sus padres, ambos personajes conocidos públicamente, Uma mantiene un perfil bajo y concentra buena parte de su tiempo en sus estudios y en el deporte. Actualmente cursa la carrera de periodismo y juega en la primera división de San Carlos Hockey, donde además asumió el rol de capitana.
Uma Fabbiani y su carrera como periodista
El interés de Uma por el periodismo fue dado a conocer públicamente por su padre. En abril, cuando cumplió 18 años, el exfutbolista le dedicó un mensaje en redes sociales en el que destacó tanto su elección profesional como su vínculo con el hockey.
“Sé que se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que amás tanto”, escribió Fabbiani al felicitar a su hija por su cumpleaños. Antes de comenzar esta nueva etapa, Uma tuvo experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá y completó sus estudios secundarios. En diciembre de 2025 recibió su diploma de egresada, acompañada por integrantes de su familia.
Su pasión por el hockey y el rol de capitana
Además de su formación universitaria, el hockey ocupa un lugar central en la vida de Uma. La joven integra la primera división de San Carlos Hockey y fue elegida capitana del equipo.
En una entrevista con ESPN Hockey realizada en 2025, contó cómo vive su experiencia dentro de la cancha y destacó especialmente el respaldo de sus compañeras. Para Uma, tanto el equipo como el campo de juego representan uno de sus lugares preferidos.
La joven también resaltó la confianza que recibió de sus compañeras desde la pretemporada y el acompañamiento que encuentra en ellas durante los partidos.
El vínculo de Uma con Amalia Granata y el Ogro Fabbiani
La relación de Uma con sus padres atravesó distintos momentos. Durante varios años estuvo distanciada de Cristian Fabbiani y, en 2023, incluso modificó su usuario de Instagram y reemplazó el apellido de su padre por el de su madre.
En aquel momento, durante una entrevista con Socios del espectáculo, explicó que se sentía “más identificada” con el apellido Granata y atribuyó la decisión a cuestiones familiares.
Con el tiempo, sin embargo, el vínculo entre padre e hija se recompuso. Una muestra de ese acercamiento fue la presencia de Fabbiani en la graduación secundaria de Uma, en diciembre de 2025.
A la ceremonia también asistieron Amalia Granata, Leonardo Squarzon, Roque, Gimena Vascón, Santino y Ámbar, en una reunión familiar que marcó el cierre de una etapa para la joven. Ahora, con 18 años recién cumplidos, Uma Fabbiani transita una nueva etapa y apuesta por combinar sus dos grandes intereses: el periodismo y el hockey.