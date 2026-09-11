Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

“Sé que se vienen cosas lindas en tu carrera como periodista y en tu deporte que amás tanto”, escribió Fabbiani al felicitar a su hija por su cumpleaños. Antes de comenzar esta nueva etapa, Uma tuvo experiencias académicas en Gran Bretaña y Canadá y completó sus estudios secundarios. En diciembre de 2025 recibió su diploma de egresada, acompañada por integrantes de su familia.