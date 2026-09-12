La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK de la manera menos pensada
La cantante de RKT le puso fin a los rumores tras su caótica separación de Luck Ra y blanqueó su noviazgo con Tiago PZK. La presentación oficial ocurrió en Florencio Varela durante un encuentro íntimo marcado por la contención y el recuerdo de El Noba.
Resumen para apurados
- La Joaqui y Tiago PZK confirmaron su relación en Florencio Varela, luego de que la madre de El Noba los presentara en redes sociales tras semanas de crecientes rumores.
- El vínculo nació tras la conflictiva separación de la cantante y Luck Ra, profundizándose cuando Tiago la contuvo durante una internación reciente por problemas de salud.
- Con la bendición de Luck Ra, el noviazgo desactiva los conflictos en la escena del RKT y la música urbana, consolidando una nueva etapa afectiva para ambos artistas.
Fueron afirmaciones al aire, una discusión indirecta que no pudo darse sino sin un masivo intermediario. No hubo un interlocutor, una víctima y un culpable sino cientos de hipótesis que hicieron de un enredado conflicto en el que todos podrían asumir diversos roles. Pero La Joaqui decidió poner punto final y algunos de los rumores se aclararon. La famosa cantante de RKT que se había alejado de Luck Ra en una ruidosa ruptura se mostró finalmente con el sujeto de las especulaciones y dio cierre a cualquier teoría: Tiago PZK y la marplatense están juntos oficialmente y pareciera que los asuntos con su ex pareja finalmente se calmaron.
La Joaqui y Tiago PZK, el que Luck Ra nombró como un “ex gran amigo”, blanquearon su relación luego del distanciamiento en buenos términos que terminó en un escándalo mediático de acusaciones cruzadas de infidelidad, romances con terceros y trascendidos enfrentados. Lejos de las indirectas con canciones de desamor que surgieron en un principio, el conflicto evolved a confesiones en tomos y capítulos que iban avanzando en dramatismo conforme la trama continuaba. Aunque ningún relato tiene aún una confirmación oficial, La Joaqui dio el salto categórico.
La confirmación menos pensada
No fue ni La Joaqui, ni Tiago PZK, ni mucho menos Luck Ra los que confirmaron el nuevo romance, sino la mamá de El Noba, el joven músico que falleció en Florencio Varela hace cuatro años a causa de un accidente en motocicleta. Vanesa Aranda mantiene una relación muy estrecha con La Joaqui producto de la amistad tan cercana que tenían su hijo y la cantante. La confirmación salió a la luz a través de las redes sociales de la mujer, quien se reunió con los nuevos novios en su hogar.
“Qué nervios. Mi niña me trae a conocer a mi nuevo yerno”, escribió Aranda en sus historias de Instagram, acompañando sus palabras con fotografías que no tardaron en hacerse virales. La velada transcurrió en un clima de absoluta paz, risas y anécdotas en Florencio Varela, donde el recuerdo de Lautaro Coronel —El Noba— estuvo presente entre los seres más queridos de Joaquinha, fortaleciendo un vínculo que va mucho más allá de la música.
Apoyo incondicional en un momento difícil
Aunque el romance parece reciente para el público general, la chispa entre los artistas se encendió en medio de una etapa sumamente delicada para la intérprete de Butakera. Tras el abrupto final de su historia con Luck Ra en España, La Joaqui habría atravesado un cuadro de depresión y bajado drásticamente de peso, al punto de haber requerido una internación reservada por anorexia nerviosa hace pocas semanas.
Según Yanina Latorre, la cantante y Tiago se conocían desde hace años, aunque nunca dieron indicios de que pasaba algo más que una amistad. El acercamiento, desde otro lugar, se dio hace muy poco, cuando Joaquina fue internada. “¿En qué momento aparece Tiago? Hace dos semanas a ella la internaron, pero nadie se enteró. Ella bajó 10 kilos", relató la conductora.
Fue precisamente en ese trance crítico donde Tiago PZK asumió un rol indispensable. Amigos desde la adolescencia —cuando él tenía 14 años y ella 19—, el cantante se hizo presente en la clínica para acompañarla. Tras el alta, ambos compartieron unos días de descanso y contención junto a un grupo de allegados en Cañuelas, periplo que alimentó los primeros rumores de un acercamiento afectivo que terminó transformándose en noviazgo.
La reacción del entorno y el aval de Luck Ra
Por su parte, el entorno del ambiente del RKT y el trap no tardó en hacerse eco del nuevo lazo. Según trascendió, antes de hacer pública la relación, los propios protagonistas se habrían contactado con Luck Ra para informarle sobre la situación. Lejos de polemizar, el cordobés habría dejado en claro que la etapa estaba completamente superada y dio luz verde para que ambos continuaran su camino, cerrando así un capítulo de idas y vueltas para dar inicio a esta nueva historia de amor.