La Joaqui confirmó su romance con Tiago PZK de la manera menos pensada

Fueron afirmaciones al aire, una discusión indirecta que no pudo darse sino sin un masivo intermediario. No hubo un interlocutor, una víctima y un culpable sino cientos de hipótesis que hicieron de un enredado conflicto en el que todos podrían asumir diversos roles. Pero La Joaqui decidió poner punto final y algunos de los rumores se aclararon. La famosa cantante de RKT que se había alejado de Luck Ra en una ruidosa ruptura se mostró finalmente con el sujeto de las especulaciones y dio cierre a cualquier teoría: Tiago PZK y la marplatense están juntos oficialmente y pareciera que los asuntos con su ex pareja finalmente se calmaron.