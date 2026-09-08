Fiesta en un yate y anorexia nerviosa: el nuevo capítulo de la separación de Luck Ra y la Joaqui

Resumen para apurados
- La ruptura entre La Joaqui y Luck Ra escaló tras revelarse que el cantante organizó una fiesta con mujeres en Ibiza, hecho que desencadenó el fin de la relación.
- Tras enterarse del episodio, la cantante sufrió anorexia nerviosa y fue internada; en ese proceso comenzó un vínculo amoroso con Tiago PZK, amigo cercano desde la adolescencia.
- La confirmación del romance y los reclamos de traición de Luck Ra profundizan una disputa pública que reconfigura las relaciones personales dentro de la escena musical urbana.
La separación de Luck Ra y La Joaqui no deja de sumar nuevos detalles escandalosos. Después de haber desmentido un engaño, haber alimentado las teorías de infidelidad y haber iniciado relaciones con conocidos, se publicaron nuevos detalles que explicarían la ruptura.
Según informaron periodistas del espectáculo bonaerense, la separación se habría originado por unas vacaciones que el cantante cordobés tomó con sus amigos. Las fiestas habrían escalado a un nivel que La Joaqui no pudo perdonar. Además, después de la separación, ella debió ser internada para tratar un problema vinculado a un trastorno alimenticio.
La fiesta en el yate de Luck Ra
La panelista Majo Martino compartió un dato que hasta esta semana se desconocía. La periodista aseguró que en unas breves vacaciones que hizo Luck Ra a España, tuvo un comportamiento que ocultó a su entonces novia. El cantante habría viajado a Ibiza con un grupo de amigos y allí habría organizado una fiesta con otras mujeres.
Desde Ibiza, una de las mujeres contratadas para participar de la fiesta, se habría comunicado con La Joaqui. “La chica le cuenta (a ella) que él, en esos cuatro días que estuvo con sus amigos en Ibiza, contrató tres prostitutas”, relató en vivo Martino. Ese habría sido el quiebre que desató la gran ruptura y que la cantante de RKT habría elegido ocultar de la prensa.
La internación de La Joaqui luego de su separación
Después de enterarse de la fiesta en el yate, La Joaqui se vio afectada severamente y así lo explicó en sus primeras apariciones públicas. Yanina Latorre informó que el vínculo con el cantante Tiago PZK, con quien empezó una relación, ya existía desde su adolescencia. Ambos se conocieron cuando ella tenía 19 años y él, 15 años. Desde entonces, son amigos.
Pero el episodio más reciente que logró condensar la relación fue la ayuda que el cantante le brindó a La Joaqui tras la separación. Luego de romper la relación que tuvieron por casi dos años, la artista empezó con un cuadro de anorexia nerviosa que la hizo perder 10 kilos. “Cuando la internan, la va a ver Tiago. Lo primero que hicieron fue llamar a Luck Ra y contarle que estaban empezando a salir”, aseguró Latorre.
Pero la noticia, por lo informado, parece no haberle caído bien a Luck Ra. Pese a haberles dado su consentimiento y haber sostenido que no le interesaba la relación, llegó a hacer el descargo que se conoció hace días, insinuando una traición por parte de su examigo y su ex novia.