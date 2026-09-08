Fiesta en un yate y anorexia nerviosa: el nuevo capítulo de la separación de Luck Ra y la Joaqui

Desde Ibiza, una de las mujeres contratadas para participar de la fiesta, se habría comunicado con La Joaqui. “La chica le cuenta (a ella) que él, en esos cuatro días que estuvo con sus amigos en Ibiza, contrató tres prostitutas”, relató en vivo Martino. Ese habría sido el quiebre que desató la gran ruptura y que la cantante de RKT habría elegido ocultar de la prensa.