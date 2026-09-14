Jaldo homenajeó a docentes tucumanos y resaltó la educación como política de Estado

Resumen para apurados
- El gobernador Osvaldo Jaldo distinguió a 150 educadores en el Teatro Manuel Belgrano por el Día de la Docencia para reafirmar a la educación como política de Estado tucumana.
- El acto incluyó el anuncio de apoyo financiero a escuelas, planes de nutrición escolar, boleto gratuito y cursos de capacitación en inteligencia artificial para 20.000 docentes.
- La provincia busca garantizar la presencialidad, extender carreras universitarias al interior y preparar a los alumnos ante las nuevas tecnologías y la desinformación digital.
El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó un emotivo acto en el Teatro Manuel Belgrano para distinguir a 150 educadores en el marco del Día de la Docencia. Durante el encuentro, que contó con la presencia de la ministra de Educación, Susana Montaldo, y miembros del gabinete provincial, se puso de relieve el esfuerzo cotidiano de los casi 40.000 trabajadores que sostienen el sistema en toda la provincia.
“Un agradecimiento a toda la docencia tucumana, a través de esos docentes, quiero agradecer a los casi 40.000 docentes que hay en la provincia, 30.000 en la educación pública y casi 10.000 en la educación privada. Vaya, para todos ellos, nuestro saludo. Si bien hoy la educación se divide en pública y privada, la educación es una sola en la provincia de Tucumán”, afirmó Jaldo.
Además, Jaldo remarcó el compromiso financiero del Estado con la totalidad del sistema educativo y detalló las herramientas de asistencia social vigentes. “Como Gobierno de la Provincia, tenemos el cien por ciento de responsabilidad en toda la educación. En ese sentido, a la educación privada también la estamos acompañando con el aporte que hacemos a diferentes instituciones educativas de gestión privada”, resaltó.
“Hoy le estamos poniendo mucha fuerza al funcionamiento de las escuelas con el Boleto Estudiantil Gratuito para que ningún alumno se quede sin estudiar por problemas económicos. Estamos llevando adelante planes nutricionales, porque sabemos que un chico para poder aprender también tiene que estar bien alimentado”, agregó.
Innovación, presencialidad y federalismo en las aulas
Durante su discurso, el titular del Poder Ejecutivo provincial hizo hincapié en la importancia de sostener la presencialidad escolar y en el rol social fundamental que asumen los maestros a diario, complementando su labor pedagógica con contención emocional y familiar.
“Estamos apuntalando el presentismo. No queremos que ningún chico se nos quede en el camino. El esfuerzo de ellos muchas veces no solo tiene que ver con las cuestiones pedagógicas. Los docentes a veces tienen que cumplir el rol de mamá y papá”, agregó.
En materia de modernización e igualdad de oportunidades, el Gobernador enumeró los avances logrados en materia de capacitación y extensión pedagógica. “Tenemos que estar actualizando a nuestros docentes con capacitaciones, tal como lo hicieron esos 20.000 docentes que hicieron los cursos de inteligencia artificial o como esos docentes que han tenido la posibilidad de que en las escuelas primarias se enseñe inglés, algo que estaba reservado para los colegios privados únicamente. Hoy los chicos, de manera gratuita en las escuelas públicas, también aprenden el idioma, aprenden el inglés”, dijo.
“Hoy las universidades están llegando al interior con los convenios de las extensiones áulicas que hicimos con la Universidad Tecnológica, con la Universidad Nacional de Tucumán y con otras universidades. Hoy, cuando salen del secundario o cursan un terciario, los chicos pueden seguir una carrera universitaria”, insistió.
El desafío pedagógico actual y la voz de los protagonistas
Por su parte, la ministra Susana Montaldo profundizó en los retos que enfrentan los educadores frente a las nuevas tecnologías y el acceso masivo a la información digital, valorando el incremento en la participación científica y matemática de los estudiantes tucumanos.
“Desde que iniciamos la gestión, los docentes se comprometieron a la mejora de la calidad educativa, con capacitaciones, con nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Nada más que en educación se ven los frutos a largo plazo, pero se está trabajando para poder generar en cada escuela un ámbito de encuentro, de trabajo, de análisis”, aseguró.
“Hoy recibimos muchísima información a través de las redes, y algunas veces eso hace mucho ruido y consumimos acríticamente. Esta es la tarea que tienen hoy los docentes: poder analizar, que los chicos aprendan a ver qué es lo que se propone, desde dónde viene, y poder muchas veces hacer las preguntas pertinentes a la inteligencia artificial para saber de dónde me está enviando la información que me envía”, señaló.
“Hoy llega un docente a la escuela y se encuentra con muchas problemáticas de los niños y de los jóvenes a los que tiene que prestar atención y tratar de dar una respuesta, muchas veces trabajando con los padres, con la comunidad”, aseguró.