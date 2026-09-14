Jaldo homenajeó a docentes tucumanos y resaltó la educación como política de Estado

En materia de modernización e igualdad de oportunidades, el Gobernador enumeró los avances logrados en materia de capacitación y extensión pedagógica. “Tenemos que estar actualizando a nuestros docentes con capacitaciones, tal como lo hicieron esos 20.000 docentes que hicieron los cursos de inteligencia artificial o como esos docentes que han tenido la posibilidad de que en las escuelas primarias se enseñe inglés, algo que estaba reservado para los colegios privados únicamente. Hoy los chicos, de manera gratuita en las escuelas públicas, también aprenden el idioma, aprenden el inglés”, dijo.