A los gritos, Charlotte Caniggia se cruzó con la tucumana Sol Abraham en Gran Hermano

Charlotte Caniggia acusó a Sol de ensuciar gente

La acusación empezó de forma directa. Sin rodeos, Charlotte se dirigió a Sol. “Voy a defender a mi amigo y Sol, por ejemplo, que querés ensuciarlo, él nunca habló mal de nadie, por eso yo me junto todo el tiempo, es lo más bueno que hay”, dijo Charlotte para defender a Ema. Sin embargo, después contradijo su postura al asegurar que su amigo quería engañar a Abraham y que fue ella quien lo convenció de no hacerlo.