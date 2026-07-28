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A los gritos, Charlotte Caniggia se cruzó con la tucumana Sol Abraham en Gran Hermano

Insultos, acusaciones de "juego sucio" y referencias a la vida personal marcaron el explosivo cruce entre Charlotte Caniggia y la tucumana Sol Abraham durante la última gala del reality.

A los gritos, Charlotte Caniggia se cruzó con la tucumana Sol Abraham en Gran Hermano
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Charlotte Caniggia y Solange Abraham se enfrentaron a los gritos con insultos durante la última gala de Gran Hermano en Telefe tras acusaciones de juego sucio.
  • La discusión inició cuando Caniggia defendió a su amigo Ema. Abraham respondió cuestionando la inactividad de la mediática y trayendo a colación sus cirugías estéticas.
  • El fuerte cruce, que requirió intervención para no tocar temas sensibles, promete escalar la tensión dentro de la casa y redefinir las alianzas entre los participantes.
Resumen generado con IA

La última gala de Gran Hermano estuvo cargada de tensión en la charla que tuvieron los participantes. Mientras que la mayoría tuvo tiempo para hablar y hacer su propio descargo, dos participantes se trenzaron de forma particular, en una discusión que empezó a escalar y terminó a los gritos, con acusaciones, reproches, insultos y en un tema delicado que tuvo que ser detenido a tiempo.

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Charlotte Caniggia, una de las últimas incorporaciones del reality de Telefe, no dudó en sacar los trapitos al sol y exponer a Solange Abraham, la participante tucumana que ya había sido eliminada del programa y volvió a ingresar. En el afán de defender a Ema, uno de sus amigos, la influencer se sinceró sin ningún filtro y sacó a relucir su opinión sobre la tucumana.

Charlotte Caniggia acusó a Sol de ensuciar gente

La acusación empezó de forma directa. Sin rodeos, Charlotte se dirigió a Sol. “Voy a defender a mi amigo y Sol, por ejemplo, que querés ensuciarlo, él nunca habló mal de nadie, por eso yo me junto todo el tiempo, es lo más bueno que hay”, dijo Charlotte para defender a Ema. Sin embargo, después contradijo su postura al asegurar que su amigo quería engañar a Abraham y que fue ella quien lo convenció de no hacerlo.

Pero siguió y acusó a la participante tucumana de jugar sucio y querer dejar mal parados a otros jugadores. Primero hizo referencia a las críticas que había intentado hacer asegurando que Ema era machista y, después, al episodio en el que expuso a Manu, negando que su llanto se debiera a la muerte de su perro.

“Sos una forra, jugás sucio y ojalá te vayas vos, por sucia, por sucia de mierda”, atacó la modelo. También sostuvo que, mientras ella estuviera allí para defenderlo, nadie ensuciaría a su amigo.

“Sos envidiosa”: Sol Abraham atacó a Charlotte Caniggia

Después de la amplia exposición de Charlotte en contra de Sol y de escuchar atentamente sus palabras, Abraham arremetió de lleno para retrucarle a la mediática. “A mí me parecés una planta”, dijo en principio, en referencia a los participantes que tienen baja actividad en el reality.

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También la acusó de ser una persona insegura, de compararse con otras mujeres e incluso de hacer apología de las cirugías plásticas y estéticas, momento en que gran parte de los participantes saltó enardecido a detener a Solange. Incluso el moderador del debate pidió que no se tratara un tema tan delicado.

“Por algo decís que afuera tampoco tenés amigas, sos una insegura y me lo confirmaste acá cuando me dijiste: ‘Yo no quiero estar con ustedes porque son lindas’”, dijo Abraham, dando pruebas de que sus críticas eran fundadas.

Luego hizo referencia al pasado de Charlotte, asegurándole que si buscaban su nombre en el diccionario, los resultados sugerirían “quilombera”, “bizarra” y “grasa”.

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