Alperovich reapareció en público junto a Marianela Mirra durante una salida médica autorizada por la Justicia

La situación procesal de Alperovich continúa siendo particularmente delicada. En junio de 2024 fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra una sobrina y excolaboradora. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, lo encontró responsable de múltiples hechos ocurridos entre 2017 y 2018. A pesar de la severidad de la condena, la sentencia todavía no se encuentra firme. La defensa continúa impulsando distintas instancias recursivas, por lo que el expediente aún debe atravesar etapas de revisión antes de quedar definitivamente concluido. Esa circunstancia no impidió que el tribunal dispusiera su inmediata detención luego de conocido el veredicto.