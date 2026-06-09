Alperovich reapareció en público junto a Marianela Mirra durante una salida médica autorizada por la Justicia

Resumen para apurados
- El exgobernador José Alperovich reapareció el martes en Buenos Aires durante una salida médica autorizada, mientras cumple prisión domiciliaria por abuso sexual.
- Acompañado por su esposa Marianela Mirra, el exsenador fue condenado en 2024 a 16 años de prisión por abusar de su sobrina, un fallo que aún no está firme y sigue apelado.
- El caso mantiene un fuerte impacto político en Tucumán. Se espera que la Justicia defina las apelaciones de la defensa mientras Alperovich sigue bajo estricto control.
José Alperovich volvió este martes a quedar bajo la atención pública luego de ser autorizado por la Justicia a abandonar temporalmente el departamento donde cumple prisión domiciliaria para asistir a un control médico en la Ciudad de Buenos Aires. El ex gobernador tucumano fue visto acompañado por su esposa, Marianela Mirra, y bajo custodia policial, en una salida que había sido previamente autorizada por el tribunal interviniente.
La escena no pasó inadvertida. A casi dos años de la condena que marcó un punto de inflexión en la historia política reciente de Tucumán, la imagen de Alperovich fuera de su lugar de detención, en el departamento en el que vive en Puerto Madero, volvió a generar repercusiones y comentarios en redes sociales y medios nacionales. Sin embargo, desde el punto de vista judicial, la salida formó parte de las excepciones contempladas dentro del régimen de arresto domiciliario que actualmente cumple.
El tres veces gobernador de Tucumán y ex senador nacional permanece detenido en un departamento luego de que la Justicia le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria. La medida fue otorgada tras una evaluación de distintas circunstancias personales y de salud, aunque bajo estrictas condiciones de control y monitoreo.
La situación procesal de Alperovich continúa siendo particularmente delicada. En junio de 2024 fue condenado a 16 años de prisión por abuso sexual contra una sobrina y excolaboradora. El fallo, dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, lo encontró responsable de múltiples hechos ocurridos entre 2017 y 2018. A pesar de la severidad de la condena, la sentencia todavía no se encuentra firme. La defensa continúa impulsando distintas instancias recursivas, por lo que el expediente aún debe atravesar etapas de revisión antes de quedar definitivamente concluido. Esa circunstancia no impidió que el tribunal dispusiera su inmediata detención luego de conocido el veredicto.
Desde entonces, la causa se convirtió en uno de los procesos judiciales con mayor impacto político de los últimos años en Tucumán. La condena significó la caída definitiva de una de las figuras más influyentes de la provincia, protagonista central de la vida política local durante más de dos décadas y con tres mandatos al frente de la Gobernación.
La presencia de Marianela Mirra durante la salida médica también volvió a despertar interés. La ex ganadora de Gran Hermano había confirmado públicamente su vínculo con Alperovich durante el período en que el ex mandatario permanecía detenido y desde entonces se mostró como una de las personas más cercanas a él en el plano personal hasta que finalmente se casaron.
Mientras la condena sigue su recorrido por los tribunales superiores, Alperovich permanece bajo arresto domiciliario y sujeto a las condiciones impuestas por la Justicia. La autorización para concurrir a controles médicos forma parte de las excepciones previstas para este tipo de detenciones, aunque cada salida continúa siendo observada con atención debido a la trascendencia institucional y política de un caso que todavía sigue abierto.