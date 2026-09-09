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¿Quién gana Gran Hermano 2026?: qué dicen las encuestas a días de la final histórica

Tras la salida de Yanina Zilli, cuatro jugadoras disputan el último lugar para el podio de Gran Hermano "Generación Dorada".

Ranking de favoritas según su cantidad de seguidores.
Ranking de favoritas según su cantidad de seguidores. Imagen: X
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Cuatro jugadoras disputan en Telefe el pase a la final de Gran Hermano este septiembre, con Yipio como favorita en sondeos para consagrarse y ganar 70 millones de pesos.
  • Tras la salida de Yanina Zilli y 197 días de juego, una participante saldrá este miércoles, dejando una terna femenina inédita que emulará la victoria de Mirra en 2007.
  • La consagración del próximo 14 de septiembre marcará el primer triunfo femenino en el reality en casi dos décadas y definirá el impacto mediático de las finalistas en redes.
Resumen generado con IA

Por primera vez en la historia de Gran Hermano, la gran final estará integrada exclusivamente por tres mujeres. La edición "Generación Dorada" de Telefe se encamina a sus últimos días tras un extenso recorrido de más de 197 días de convivencia, asegurando que una jugadora repita el hito histórico de un triunfo femenino, algo que no sucedía desde la consagración de la tucumana Marianela Mirra en 2007.

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A la espera del anuncio oficial de Santiago del Moro para el próximo lunes 14 de septiembre, las miradas están puestas en la resolución de esta semana. Luego de la salida de Yanina Zilli, la competencia mantuvo a cuatro participantes en juego: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Sin embargo, la tensión sigue en aumento debido a que este miércoles 9 de septiembre la jugadora con menor cantidad de votos positivos abandonará la casa, dejando a las tres finalistas definitivas que pelearán por el gran trofeo, la vivienda y los 70 millones de pesos.  

Las encuestas anticipan a la gran favorita

En este escenario decisivo, las encuestas en redes sociales comenzaron a reflejar una clara preferencia del público. Según los sondeos realizados en X (ex Twitter) por cuentas especializadas en el reality, como @GHEncuestas, la uruguaya Yipio se posiciona como la principal candidata a coronarse ganadora con más del 56% de los votos. En el segundo lugar de las elecciones se ubica Sol, con cerca del 26%, mientras que más atrás quedan Charlotte Caniggia con un 11% y Luana Fernández con un 5%.

No obstante, las mediciones digitales muestran un contrapunto interesante si se evalúa la masividad fuera del juego. En plataformas como Instagram, Charlotte lidera de manera holgada el número de seguidores con más de dos millones de usuarios, seguida por Yipio y Luana. Mientras las hermanitas viven sus últimas horas entre recuerdos, estrategias cruzadas y definiciones, el público ya emite sus votos para decidir quién se llevará el título en una final histórica.

Las encuestas por la favorita en Gran Hermano 2026. Las encuestas por la favorita en Gran Hermano 2026. Imagen: X

La cuenta regresiva para la noche de consagración

El desenlace de la competencia ya tiene cronograma confirmado en la pantalla de Telefe. Luego de la gala en la que el voto del público determine a la participante que deba abandonar la residencia en el cuarto puesto, la recta final quedará sellada para la gran gala del próximo lunes 14 de septiembre. Esa noche, con la conducción de Santiago del Moro, se dará a conocer oficialmente a la ganadora que se llevará el trofeo, el inmueble y el premio mayor de 70 millones de pesos.

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