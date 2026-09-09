¿Quién gana Gran Hermano 2026?: qué dicen las encuestas a días de la final histórica

A la espera del anuncio oficial de Santiago del Moro para el próximo lunes 14 de septiembre, las miradas están puestas en la resolución de esta semana. Luego de la salida de Yanina Zilli, la competencia mantuvo a cuatro participantes en juego: Charlotte Caniggia, Luana Fernández, Solange “Sol” Abraham y Yisela “Yipio” Pintos. Sin embargo, la tensión sigue en aumento debido a que este miércoles 9 de septiembre la jugadora con menor cantidad de votos positivos abandonará la casa, dejando a las tres finalistas definitivas que pelearán por el gran trofeo, la vivienda y los 70 millones de pesos.