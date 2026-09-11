Se lo confesó a ChatGPT y lo detectó el FBI: qué encontraron en la casa del joven que planeaba una masacre escolar

La Policía Federal allanó la vivienda del menor en la localidad bonaerense luego de que el FBI alertara sobre un supuesto plan de matanza que el sospechoso ejecutaría en su institución educativa. La agencia federal de investigación criminal había detectado a un usuario vinculado con mensajes relacionados con una posible agresión escolar. Según la información incorporada a la causa, el estudiante planeaba perpetrar el ataque en 2027, pero también pensaba adelantarlo. La Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina tomó conocimiento del caso y desplegó tareas digitales, trabajo de campo y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para identificar al implicado.