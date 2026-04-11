Sam Altman quiere poner las reglas del juego que él mismo creó lo que genera un polémico debate

En tanto, el informe de The New Yorker, es el que ha encendido la mecha de la desconfianza justo cuando él intentaba dar su mensaje optimista. Es un reportaje larguísimo (unas 16.000 palabras) escrito por Ronan Farrow y Andrew Marantz, basado en más de 100 entrevistas y documentos internos que nunca se habían visto. Lo que dice es bastante fuerte y se resume en una idea: un patrón de manipulación y engaño.