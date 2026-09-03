Victoria Sauze volvió a casa: el emotivo homenaje de Tucumán Rugby a su campeona del mundo

Resumen para apurados
- Victoria Sauze fue homenajeada en el Tucumán Rugby Club tras consagrarse campeona mundial con Las Leonas, celebrando el histórico logro en su institución formadora.
- Formada allí a los 12 años, debió radicarse en Buenos Aires a los 21 para consolidarse deportivamente, tras superar previas finales perdidas contra Países Bajos.
- La visita consolidó a Sauze como referente inspiracional para el semillero local, mientras la atleta dejó abierta la puerta a un eventual retorno al club tucumano.
Primero fueron algunas. Después llegaron otras. De a poco, la cancha de agua de Tucumán Rugby empezó a llenarse de jugadoras con camisetas negras y verdes o de Las Leonas. Había globos, estandartes, padres que acompañaban y celulares preparados para guardar el momento. Las más pequeñas buscaban un lugar cerca del cordón. Todas miraban hacia el mismo lado. Esperaban a alguien que muchos años antes había ocupado exactamente su lugar. Victoria Sauze apareció por una de las puertas que conectan la cancha con el estacionamiento. Conjunto verde, remera negra y una sonrisa que prácticamente no abandonaría durante toda la tarde. Apenas cruzó la entrada comenzaron los abrazos. Uno, otro y otro. Sonó el “Dale campeón”. Se levantaron algunos celulares. Varias jugadoras corrieron para acercarse. La campeona del mundo había vuelto a casa.
No llevaba la camiseta de Las Leonas. Tampoco tenía una medalla colgada del cuello. No hacía falta. Todos sabían lo que había pasado días atrás y por qué estaban ahí. Sauze se había ido de Tucumán Rugby a los 21 años. Entendió que para perseguir su sueño tenía que dejar su casa, instalarse en Buenos Aires y jugar la Liga Metropolitana. El año pasado hubo un breve regreso, pero decidió volver a Buenos Aires para continuar su carrera. Tucumán Rugby quedó lejos en kilómetros, nunca demasiado lejos en su vida. Esta vez regresó con algo que cuando empezó a jugar al hockey ni siquiera se había permitido imaginar: una Copa del Mundo.
Antes de que hablara, María Angélica Posse Silva, presidenta de la subcomisión de hockey del “Verdinegro”, puso en palabras todo aquello que no había entrado en las fotografías de los festejos. “Llegar hasta ahí no fue casualidad. Fueron muchísimas horas donde nadie estaba mirando. Hubo que caerse, levantarse y nunca dejar de crecer. Por eso celebramos mucho más que una copa, sino que todo el camino que recorriste para llegar a ella”, expresó.
Sauze escuchó. Después caminó hacia adelante y tomó la palabra. Había jugado finales frente a estadios repletos. Había soportado la presión de enfrentar a las mejores del mundo. Había aprendido a convivir con victorias y derrotas. Sin embargo, bastó levantar la cabeza para que toda esa coraza desapareciera. Entre la gente estaba su hermano, Ricardo “Negro” Sauze. “Levanté la cabeza y lo vi. No puedo contener la emoción”, reconoció, al frente de todos.
Por un instante ya no estaba hablando solamente la campeona del mundo. Hablaba la hermana. La hija. La tucumana que después de años viviendo lejos podía compartir con su familia aquello por lo que había trabajado durante buena parte de su vida. Los invitó a acercarse. Se abrazaron. Hubo aplausos. Y la Copa del Mundo pareció quedar, por unos minutos, en segundo plano.
El club también reconoció a Alejandra Malaspina, integrante de Las Leonas +50 que fueron subcampeonas en el World Masters Hockey 2026 disputado en Bélgica. Después llegó el momento en el que la escena terminó de completar su sentido.
Las chicas empezaron a preguntar. Una mano levantada. Después otra. Y otra. Querían saber qué significaba ser una Leona. Cómo había comenzado. Qué había tenido que dejar para llegar. Cuándo había entendido que podía jugar en la Selección. Sauze respondió, recordó y también se rio. Contó que empezó a jugar al hockey a los 12 años, en séptima. Incluso confesó que cuando era más chica disfrutaba más jugando al fútbol. Hubo anécdotas. También consejos.
Les habló de aquella decisión de marcharse a Buenos Aires para competir en la Liga Metropolitana. De perseguir algo que todavía parecía lejano. De insistir cuando las cosas no salían. Del otro lado escuchaban chicas que todavía no saben hasta dónde puede llevarlas un palo y una bocha. Y allí estaba quizás la imagen más poderosa de la tarde. Sauze era el espejo donde se reflejaban muchos de los sueños que estaban dentro de esa cancha.
Porque antes de ser olímpica, Leona y campeona del mundo también había sido una de ellas. Una chica de Tucumán Rugby. Una más. Alguien que empezó a los 12 años sin saber que algún día volvería al mismo lugar para explicar cómo se siente conquistar el mundo. Ni siquiera ella sabía que podía llegar tan lejos.
“Ser campeón del mundo es algo que no imaginé nunca y que, al mismo tiempo, anhelé muchísimo”, explicó en diálogo con LA GACETA. Para entender esa contradicción había que volver algunos años atrás. Países Bajos se había convertido en una especie de pared para Las Leonas. Dos finales perdidas y una semifinal habían dejado heridas. Sauze cargó con ellas. “Lo primero que se me vino a la cabeza fue: ‘lo logramos’. Lo trabajamos mucho. Todos los días, desde que perdí esa final con Países Bajos, pensé en algo así”, recordó.
También quedó grabado el abrazo con María José Granatto y Agustina Gorzelany después del gol de empate. “Las agarré, las abracé y me salió decir: ‘vamos a buscarlo, vamos a ganar’. Son esos abrazos que querés volver a vivir”, relató.
Después vino el regreso. Sauze durmió prácticamente durante todo el vuelo. Tal vez el cuerpo recién entonces entendió que podía aflojar. Pero hubo una imagen que la despertó de otra manera. Antes de embarcar, miró las pantallas. Decían Buenos Aires. Ellas llevaban la Copa. “Era algo increíble, de otra dimensión”, señaló.
Ahora tampoco sabe exactamente qué viene después. No tiene definido su futuro. Pero cuando le preguntan por Tucumán Rugby no necesita demasiado tiempo para responder. “Es mi casa siempre y no tengo dudas de que en algún momento vamos a volver”, aseguró.
Después se terminaron las preguntas y volvieron los abrazos. Las chicas hicieron fila para sacarse fotografías. Cantaron. Rieron. Buscaron quedarse con algún recuerdo de aquella tarde. Sauze posó una y otra vez.
Delante suyo fueron pasando chicas de distintas edades. Algunas quizás sueñan con jugar en Primera. Otras con ponerse alguna vez la camiseta argentina. Tal vez alguna se permita imaginar algo todavía más grande.
Hace muchos años, Victoria Sauze estuvo exactamente ahí. Esta vez volvió del otro lado. Volvió siendo el sueño del semillero “verdinegro”.