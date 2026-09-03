Victoria Sauze volvió a casa: el emotivo homenaje de Tucumán Rugby a su campeona del mundo

Primero fueron algunas. Después llegaron otras. De a poco, la cancha de agua de Tucumán Rugby empezó a llenarse de jugadoras con camisetas negras y verdes o de Las Leonas. Había globos, estandartes, padres que acompañaban y celulares preparados para guardar el momento. Las más pequeñas buscaban un lugar cerca del cordón. Todas miraban hacia el mismo lado. Esperaban a alguien que muchos años antes había ocupado exactamente su lugar. Victoria Sauze apareció por una de las puertas que conectan la cancha con el estacionamiento. Conjunto verde, remera negra y una sonrisa que prácticamente no abandonaría durante toda la tarde. Apenas cruzó la entrada comenzaron los abrazos. Uno, otro y otro. Sonó el “Dale campeón”. Se levantaron algunos celulares. Varias jugadoras corrieron para acercarse. La campeona del mundo había vuelto a casa.