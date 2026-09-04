Victoria Sauze volvió a casa: las fotos del emotivo homenaje en Tucumán Rugby

Victoria Sauze volvió al lugar donde empezó todo, pero esta vez lo hizo como campeona del mundo. Tucumán Rugby la recibió con abrazos, aplausos y decenas de chicas que encontraron en ella un espejo para sus propios sueños. Entre recuerdos, emoción, homenajes y consejos para las más pequeñas, la jugadora de Las Leonas vivió una tarde especial en su casa de siempre. Estas son algunas de las imágenes que dejó su regreso al “Verdinegro”.