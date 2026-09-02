Tucumán Rugby prepara un recibimiento especial para "Vicky" Sauze tras consagrarse campeona del mundo

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby homenajeará este jueves a Victoria Sauze en Yerba Buena para celebrar su reciente consagración como campeona del mundo con Las Leonas.
- La jugadora formada en el club recibirá presentes en la cancha de agua ante socios y allegados, culminando con un ágape para festejar el logro internacional.
- El reconocimiento destaca el vínculo con sus orígenes y posiciona a Sauze como referente inspiradora para las nuevas generaciones del hockey tucumano.
Tucumán Rugby prepara una jornada especial para recibir a una de sus grandes referentes. Mañana, desde las 19, el club realizará un homenaje a Victoria Sauze después de su consagración como campeona del mundo con Las Leonas.
La convocatoria tendrá lugar en la sede de la institución, en la cancha de agua, y estará destinada a toda la comunidad del club. La intención es que jugadores, entrenadores, dirigentes, familiares y socios puedan acompañar a la tucumana en su regreso después de conseguir uno de los títulos más importantes de su carrera.
“Convocamos a todo el club y le vamos a entregar algunos presentes”, explicó María "Petisa" Posse Silva, presidente de la subcomisión de hockey del "Verdinegro", sobre el evento.
Sauze regresará así al lugar donde comenzó su historia con el hockey antes de construir una extensa trayectoria con la Selección argentina.
Una vez terminado el reconocimiento principal, la celebración continuará con un pequeño ágape dentro de las instalaciones de Tucumán Rugby.
El encuentro servirá para que el club pueda recibir y homenajear a su flamante campeona mundial.