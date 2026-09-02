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Tucumán Rugby prepara un recibimiento especial para "Vicky" Sauze tras consagrarse campeona del mundo

La institución de Yerba Buena homenajeará este jueves, desde las 19, a la jugadora de Las Leonas. La convocatoria será abierta para toda la comunidad del club y habrá una entrega de presentes.

Vicky Sauze será homenajeada por Tucumán Rugby.
"Vicky" Sauze será homenajeada por Tucumán Rugby.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán Rugby homenajeará este jueves a Victoria Sauze en Yerba Buena para celebrar su reciente consagración como campeona del mundo con Las Leonas.
  • La jugadora formada en el club recibirá presentes en la cancha de agua ante socios y allegados, culminando con un ágape para festejar el logro internacional.
  • El reconocimiento destaca el vínculo con sus orígenes y posiciona a Sauze como referente inspiradora para las nuevas generaciones del hockey tucumano.
Resumen generado con IA

Tucumán Rugby prepara una jornada especial para recibir a una de sus grandes referentes. Mañana, desde las 19, el club realizará un homenaje a Victoria Sauze después de su consagración como campeona del mundo con Las Leonas.

La convocatoria tendrá lugar en la sede de la institución, en la cancha de agua, y estará destinada a toda la comunidad del club. La intención es que jugadores, entrenadores, dirigentes, familiares y socios puedan acompañar a la tucumana en su regreso después de conseguir uno de los títulos más importantes de su carrera.

“Convocamos a todo el club y le vamos a entregar algunos presentes”, explicó María "Petisa" Posse Silva, presidente de la subcomisión de hockey del "Verdinegro", sobre el evento.

Tucumán Rugby le hará un homenaje a Tucumán Rugby le hará un homenaje a

Sauze regresará así al lugar donde comenzó su historia con el hockey antes de construir una extensa trayectoria con la Selección argentina.

Una vez terminado el reconocimiento principal, la celebración continuará con un pequeño ágape dentro de las instalaciones de Tucumán Rugby.

El encuentro servirá para que el club pueda recibir y homenajear a su flamante campeona mundial.

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