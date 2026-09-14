Quién es el argentino que le entregó una bandera a Franco Colapinto en el GP de Madrid

La reacción del piloto argentino fue inmediata. “Me vio y paró el auto en un segundo”, contó el comisario, que todavía no tuvo contacto directo con Colapinto después de aquella escena. “No he hablado, no quiero molestarlo, está muy ocupado. Yo estoy un poquito abrumado y me da un poco de vergüenza. No esperaba esta repercusión”, reconoció. Además, expresó su deseo de que “Colapinto y Alpine lleguen a lo máximo” y se ilusionó con una posible vuelta de la Fórmula 1 a Argentina: “Si sucede, es por Franco”.