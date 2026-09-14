Quién es el argentino que le entregó una bandera a Franco Colapinto en el GP de Madrid

Resumen para apurados
- El comisario Gabriel Andrijciw le entregó una bandera argentina a Franco Colapinto tras el GP de Madrid para brindarle apoyo y celebrar su séptimo puesto en la Fórmula 1.
- Andrijciw, voluntario radicado en España desde 2000, aprovechó su debut en pista para acercarle el símbolo patrio al piloto, quien detuvo su auto y le agradeció en redes.
- La emotiva escena consolidó el fervor popular por Colapinto en Alpine e impulsó las ilusiones sobre un posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina a futuro.
Franco Colapinto cerró un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de España con un séptimo puesto y seis puntos para el campeonato, pero una escena posterior a la carrera se convirtió en una de las imágenes más emocionantes de la jornada. El piloto argentino recibió una bandera argentina de manos de un comisario ubicado al costado del circuito Madring y luego completó su vuelta flameándola.
El protagonista del gesto fue Gabriel Andrijciw, un argentino que vive en Madrid desde el año 2000 y que este fin de semana tuvo su debut como comisario en una carrera de Fórmula 1. “No esperaba que agarrara la bandera, con que me levantara la manito, me conformaba”, contó en diálogo con TN. El hombre explicó que se trató de un gesto espontáneo y que siempre lleva consigo una bandera argentina por si aparece algún piloto del país.
EL BANDERILLERO QUE LE DIO LA BANDERA ARGENTINA A COLAPINTO— Diario OlÃ© (@DiarioOle) September 14, 2026
"Yo solo querÃa darle una muestra de cariÃ±o, para que vea que aunque estamos lejos siempre va a haber alguien que le de un pequeÃ±o saludo", relatÃ³ Andrijciw en diÃ¡logo con Todo Noticias
Pasando Laâ¦ pic.twitter.com/Y1yoGXfH4b
“No fue algo preparado, siempre llevo la bandera. También antes cuando era voluntario en el antiguo circuito de Fórmula 1 de Madrid. Siempre la llevo por si hay algún piloto argentino, para darle un detalle, un homenaje, un apoyo”, relató Andrijciw. Para él, que trabajó como voluntario sin recibir dinero y llegó al circuito por su fanatismo por el automovilismo, el momento fue muy especial: “Para mi debut, no puedo pedir más”.
Un gesto que emocionó a Colapinto
Andrijciw contó que su intención nunca fue buscar protagonismo. “Solo quería darle una muestra de cariño. Mostrarle que, aunque estemos lejos, siempre va a haber alguien que te va a dar un pequeño saludo. Me daba igual si quedaba primero o último”, explicó. Incluso había anticipado la escena a un compañero: “Le dije a mi compañero que cuando Colapinto pasara, le iba a dar la bandera. Soy grande y estaba de naranja, así que pensé: ‘Algo le tiene que llamar la atención’”.
La reacción del piloto argentino fue inmediata. “Me vio y paró el auto en un segundo”, contó el comisario, que todavía no tuvo contacto directo con Colapinto después de aquella escena. “No he hablado, no quiero molestarlo, está muy ocupado. Yo estoy un poquito abrumado y me da un poco de vergüenza. No esperaba esta repercusión”, reconoció. Además, expresó su deseo de que “Colapinto y Alpine lleguen a lo máximo” y se ilusionó con una posible vuelta de la Fórmula 1 a Argentina: “Si sucede, es por Franco”.
El propio Colapinto valoró especialmente el gesto después de la carrera. “Me la dio un comisario. Estaba esperando para dármela y le agradecemos. Llevarla en una carrera de verdad y después de un buen resultado es muy especial”, afirmó. Más tarde, también le dedicó un mensaje en redes sociales: “Gracias al comisario q me dio la bandera argentina. A seguir vamos por mucho más!”. El argentino completó así un domingo especial, en el que además llegó por primera vez a la Q3 y terminó séptimo tras las 57 vueltas.