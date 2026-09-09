Franco Colapinto recibirá una mejora clave de Mercedes para potenciar el Alpine

Resumen para apurados
- Franco Colapinto recibirá una mejora de motor de Mercedes en las próximas carreras de F1 para potenciar su Alpine, tras habilitarse cambios para achicar la brecha con Red Bull.
- La FIA autorizó la evolución técnica vía el sistema ADUO. Mercedes optimizó el turbocompresor y, por reglamento, debe suministrarlo también a clientes como Alpine y Williams.
- El salto de potencia brindará al piloto argentino una herramienta clave para consolidarse en la zona de puntos durante el tramo decisivo del campeonato mundial.
Franco Colapinto tendrá una novedad importante en las próximas fechas de la Fórmula 1. Mercedes trabaja en una actualización de su unidad de potencia que, por reglamento, también deberá estar disponible para sus equipos clientes, entre ellos Alpine.
La mejora se implementará a través del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO), creado por la FIA para reducir diferencias de rendimiento entre los fabricantes de motores. El organismo determinó que la unidad de combustión interna de Red Bull se encuentra más de un 2% por encima del resto, una brecha que habilitó nuevas posibilidades de desarrollo para sus perseguidores.
En ese reparto, Mercedes obtuvo derecho a introducir una mejora esta temporada y otra en 2027. Ferrari, Audi y Honda, en tanto, recibieron dos oportunidades para este año y otras dos para el próximo.
La fábrica de Brixworth ya trabaja en una nueva especificación que podría estrenarse durante la próxima triple fecha, conformada por los Grandes Premios de Azerbaiyán, Malasia y Singapur.
El beneficio para Colapinto
El punto más importante para el argentino es que cualquier evolución introducida por Mercedes deberá ponerse a disposición de sus equipos clientes desde la primera carrera en la que sea utilizada.
De esta manera, Alpine recibirá la misma especificación que tendrán los autos oficiales de Mercedes. Eso permitirá que el A526 de Colapinto y Pierre Gasly incorpore una mejora que apunta principalmente al turbocompresor y que podría traducirse en un incremento de rendimiento.
Mercedes había evaluado inicialmente no modificar el hardware de su unidad de potencia, pero finalmente cambió de estrategia. El desarrollo se concentraría especialmente en el turbo, ya que el margen para aumentar la potencia del motor térmico es más reducido.
La intención sería que George Russell estrene el nuevo componente en Azerbaiyán, incluso asumiendo una penalización en la parrilla. La evolución del motor también podría coincidir con una actualización aerodinámica del monoplaza alemán.
Una ventaja que alcanza a Alpine
La mejora cobra especial relevancia para Alpine porque el reglamento obliga a Mercedes a entregar a sus clientes la misma evolución una vez que entre en funcionamiento. Williams también será beneficiado por el desarrollo.
Para Colapinto, el avance aparece en un momento en el que busca seguir creciendo con el A526 y mantenerse en la zona de puntos. Después de sumar en Monza, el argentino podría contar próximamente con una herramienta adicional para intentar reducir diferencias y elevar el rendimiento del auto.
La evolución también puede modificar el panorama entre los fabricantes. Ferrari ya utilizó las dos mejoras que tenía disponibles para esta temporada y, según la información difundida, no tendría margen inmediato para responder a la actualización de Mercedes.
Así, mientras la pelea técnica continúa fuera de las pistas, Colapinto aparece entre los beneficiados indirectos: una mejora desarrollada en Brixworth terminará llegando también al Alpine y podría darle al argentino un impulso extra en el tramo decisivo de la temporada.