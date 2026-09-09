DeportesMotores

Franco Colapinto recibirá una mejora clave de Mercedes para potenciar el Alpine

La escudería alemana trabaja en una actualización de su unidad de potencia que, por reglamento, también deberá llegar al equipo del argentino y podría darle un impulso extra.

EXPECTATIVA. Franco Colapinto podría recibir una mejora en la unidad de potencia de su Alpine a partir de una actualización que Mercedes prepara para las próximas fechas de la Fórmula 1.
EXPECTATIVA. Franco Colapinto podría recibir una mejora en la unidad de potencia de su Alpine a partir de una actualización que Mercedes prepara para las próximas fechas de la Fórmula 1.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto recibirá una mejora de motor de Mercedes en las próximas carreras de F1 para potenciar su Alpine, tras habilitarse cambios para achicar la brecha con Red Bull.
  • La FIA autorizó la evolución técnica vía el sistema ADUO. Mercedes optimizó el turbocompresor y, por reglamento, debe suministrarlo también a clientes como Alpine y Williams.
  • El salto de potencia brindará al piloto argentino una herramienta clave para consolidarse en la zona de puntos durante el tramo decisivo del campeonato mundial.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto tendrá una novedad importante en las próximas fechas de la Fórmula 1. Mercedes trabaja en una actualización de su unidad de potencia que, por reglamento, también deberá estar disponible para sus equipos clientes, entre ellos Alpine.

La mejora se implementará a través del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO), creado por la FIA para reducir diferencias de rendimiento entre los fabricantes de motores. El organismo determinó que la unidad de combustión interna de Red Bull se encuentra más de un 2% por encima del resto, una brecha que habilitó nuevas posibilidades de desarrollo para sus perseguidores.

En ese reparto, Mercedes obtuvo derecho a introducir una mejora esta temporada y otra en 2027. Ferrari, Audi y Honda, en tanto, recibieron dos oportunidades para este año y otras dos para el próximo.

La fábrica de Brixworth ya trabaja en una nueva especificación que podría estrenarse durante la próxima triple fecha, conformada por los Grandes Premios de Azerbaiyán, Malasia y Singapur.

El beneficio para Colapinto

El punto más importante para el argentino es que cualquier evolución introducida por Mercedes deberá ponerse a disposición de sus equipos clientes desde la primera carrera en la que sea utilizada.

De esta manera, Alpine recibirá la misma especificación que tendrán los autos oficiales de Mercedes. Eso permitirá que el A526 de Colapinto y Pierre Gasly incorpore una mejora que apunta principalmente al turbocompresor y que podría traducirse en un incremento de rendimiento.

Mercedes había evaluado inicialmente no modificar el hardware de su unidad de potencia, pero finalmente cambió de estrategia. El desarrollo se concentraría especialmente en el turbo, ya que el margen para aumentar la potencia del motor térmico es más reducido.

La intención sería que George Russell estrene el nuevo componente en Azerbaiyán, incluso asumiendo una penalización en la parrilla. La evolución del motor también podría coincidir con una actualización aerodinámica del monoplaza alemán.

Una ventaja que alcanza a Alpine

La mejora cobra especial relevancia para Alpine porque el reglamento obliga a Mercedes a entregar a sus clientes la misma evolución una vez que entre en funcionamiento. Williams también será beneficiado por el desarrollo.

Para Colapinto, el avance aparece en un momento en el que busca seguir creciendo con el A526 y mantenerse en la zona de puntos. Después de sumar en Monza, el argentino podría contar próximamente con una herramienta adicional para intentar reducir diferencias y elevar el rendimiento del auto.

La evolución también puede modificar el panorama entre los fabricantes. Ferrari ya utilizó las dos mejoras que tenía disponibles para esta temporada y, según la información difundida, no tendría margen inmediato para responder a la actualización de Mercedes.

Así, mientras la pelea técnica continúa fuera de las pistas, Colapinto aparece entre los beneficiados indirectos: una mejora desarrollada en Brixworth terminará llegando también al Alpine y podría darle al argentino un impulso extra en el tramo decisivo de la temporada.

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Sacha Fenestraz, el piloto franco-argentino que llegó a Ferrari

Quién es Sacha Fenestraz, el piloto franco-argentino que llegó a Ferrari

Lo más popular
Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves
1

Lluvias, tormentas y un fuerte descenso de la temperatura: así estará el tiempo en Tucumán desde el jueves

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas
2

Los desafíos de la nueva conducción de la UNT: del boleto estudiantil a la Inteligencia Artificial en las aulas

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Cartas de lectores: Camino del Perú
4

Cartas de lectores: Camino del Perú

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años
5

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Ranking notas premium
¿Llegó el fin de los llamados nuevos ricos de Tucumán?
1

¿Llegó el fin de los llamados "nuevos ricos" de Tucumán?

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento
2

Proponen una intervención integral de la emblemática avenida Sarmiento

La única certeza es la incertidumbre política
3

La única certeza es la incertidumbre política

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado
4

Condenan a una ART a pagar una indemnización millonaria y a brindar asistencia médica vitalicia a un policía accidentado

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital
5

Jaldo disipó los fantasmas, pero el pronóstico de Alfaro evidenció diferencias en la Capital

Más Noticias
“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

“Hay que modificar el estatuto”: la propuesta de Mirkin para darle continuidad a los procesos en San Martín

Pensé que me iba a morir: el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

"Pensé que me iba a morir": el cáncer, el milagro del Padre Pío y el running como forma de vida

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Sismo de 5,1 sacudió Tucumán, Salta y Catamarca: dónde fue el epicentro

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

Para visitar a Atlético, Ponzio prepara una novedad en River que no ocurre desde hace casi tres años

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

“Soy un peleador”: el principal acusado por el crimen de Federico Aramburu reconoció sus antecedentes violentos

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Murió Chiche Gelblung: los problemas de salud que atravesó durante 2026

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Chiche Gelblung y Cristina Seoane: la historia de amor que atravesó infidelidades, peleas y 45 años juntos

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Crecieron juntos en Los Tarcos y ahora comparten la Primera: la historia de los hermanos Rodríguez

Comentarios