Franco Colapinto recibirá una mejora clave de Mercedes para potenciar el Alpine

La mejora se implementará a través del sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO), creado por la FIA para reducir diferencias de rendimiento entre los fabricantes de motores. El organismo determinó que la unidad de combustión interna de Red Bull se encuentra más de un 2% por encima del resto, una brecha que habilitó nuevas posibilidades de desarrollo para sus perseguidores.