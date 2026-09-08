Federico Aramburu: la cronología del crimen que conmocionó al rugby argentino

Resumen para apurados
- Comenzó en Francia el juicio contra dos hombres acusados de matar a tiros al ex Puma Federico Aramburu en marzo de 2022 en París, tras una discusión en un bar.
- Tras una pelea en un bar, los agresores persiguieron en auto a Aramburu y lo balearon seis veces. Los imputados tenían prohibido verse por una condena previa de 2015.
- El veredicto se conocerá el 25 de septiembre. Los acusados enfrentan penas de cadena perpetua, en un juicio que busca cerrar un caso que enlutó al rugby argentino.
Más de cuatro años después del asesinato de Federico Martín Aramburu, la Justicia francesa comenzó a juzgar a los dos principales acusados por el crimen del exjugador de Los Pumas. Loïk Le Priol y Romain Bouvier enfrentan penas que pueden llegar a la cadena perpetua. El veredicto está previsto para el 25 de septiembre.
Aramburu fue asesinado a tiros durante la madrugada del 19 de marzo de 2022, en París, después de una pelea que había comenzado horas antes en la terraza de un bar del Barrio Latino. La investigación reconstruyó una secuencia que comenzó con una discusión, continuó con una violenta pelea y terminó con varios disparos en plena calle.
5:20 de la mañana: una noche que terminó en tragedia
Todo comenzó alrededor de las 5:20 de la mañana del 19 de marzo de 2022. Después de una noche de fiesta, Federico Aramburu y su amigo y excompañero de rugby Shaun Hegarty se sentaron en la terraza de un bar del Barrio Latino, en pleno centro de París, para comer algo.
En el lugar también estaban Loïk Le Priol, un exmilitar, Romain Bouvier y la pareja de Le Priol.
La situación comenzó a tensarse a partir de un comentario de Hegarty relacionado con la manera en que Le Priol reprendía a otro cliente del establecimiento.
Lo que parecía una discusión terminó rápidamente en una confrontación.
Los golpes y la primera pelea
El intercambio fue subiendo de tono hasta que Le Priol adoptó una actitud provocadora con Aramburu y le dio varios golpes en la cabeza.
La discusión no terminó allí.
Cuando Aramburu y Hegarty decidieron abandonar el bar, aproximadamente a las 6 de la mañana, se produjo un nuevo enfrentamiento.
Según la reconstrucción de los investigadores y los testimonios incorporados al expediente, Aramburu tomó a Le Priol de la capucha y lo arrojó violentamente al suelo. Como consecuencia de la pelea, el exmilitar sufrió la rotura de algunos dientes.
Fue entonces cuando, según los testigos, Le Priol pronunció una frase que posteriormente adquiriría especial relevancia en la investigación: “Lo voy a matar”.
La persecución por las calles de París
Después de la pelea, Aramburu y Hegarty se alejaron caminando.
Le Priol también abandonó el lugar a pie y tomó la misma dirección que los dos exrugbiers. Antes, sin embargo, le ordenó a su pareja que fuera a buscar su Jeep.
El vehículo apareció poco después.
Según la acusación, el automóvil se detuvo a la altura de los dos argentinos, en un bulevar.
Dentro del vehículo se encontraba Bouvier, quien estaba armado. De acuerdo con la investigación, disparó varias veces contra Aramburu y Hegarty antes de escapar corriendo.
Los seis disparos y la muerte de Aramburu
La secuencia terminó con seis disparos efectuados por Le Priol.
Uno de ellos alcanzó a Aramburu por la espalda.
El exrugbier cayó gravemente herido mientras Hegarty permanecía a su lado. Según el testimonio de su amigo, Aramburu llegó a decirle: “Voy a morir”. Poco después, murió. Tenía 42 años.
Su asesinato provocó una enorme conmoción en Francia y en el ambiente internacional del rugby. En Argentina, la noticia también tuvo un fuerte impacto debido a su trayectoria con Los Pumas.
El vacío que dejó el crimen
La muerte de Aramburu dejó a su esposa, María, y a sus tres hijos, Trinidad, Justina y Santiago, sin el padre.
El exjugador había desarrollado buena parte de su carrera deportiva en Francia. Había vestido las camisetas de Biarritz, Dax y Perpiñán, además de integrar la selección argentina.
Con Los Pumas disputó 22 partidos internacionales y formó parte del histórico plantel que terminó tercero en el Mundial de Francia 2007.
Después de retirarse del rugby profesional, se instaló en el suroeste francés y comenzó una nueva etapa vinculada al turismo. En París se encontraba junto a Hegarty, quien además era su socio en una empresa dedicada a esa actividad.
Ambos habían viajado a la capital francesa para asistir al partido entre Francia e Inglaterra por el torneo de las Seis Naciones.
Los acusados y la investigación
Con el avance de la investigación, Le Priol y Bouvier quedaron señalados como los principales responsables del ataque.
Le Priol, de 32 años, es un exmilitar y está acusado de asesinato. Bouvier, de 35 años, es un exestudiante de Derecho y enfrenta una acusación por tentativa de asesinato.
Ambos negaron haber tenido intención de matar.
La defensa sostiene que los disparos no fueron realizados con una intención deliberada de acabar con la vida de las víctimas y plantea que los acusados habrían reaccionado ante el temor provocado por la fuerza física de Aramburu y Hegarty, ambos exrugbiers.
La Justicia deberá determinar si esa explicación resulta compatible con la secuencia reconstruida por los investigadores: la pelea, la persecución posterior, la utilización de armas de fuego y la cantidad de disparos efectuados.
Un antecedente que impedía que estuvieran juntos
La causa tiene además un elemento particular.
En teoría, Le Priol y Bouvier no debían estar juntos aquella madrugada.
Ambos tenían prohibido mantener contacto como consecuencia de una causa anterior relacionada con una agresión ocurrida en octubre de 2015. Por aquel episodio habían recibido condenas de prisión.
A pesar de esa prohibición, volvieron a encontrarse aquella noche y terminaron involucrados en el episodio que culminó con la muerte de Aramburu.
Ese antecedente será uno de los elementos que deberá analizar el tribunal para reconstruir la relación entre ambos acusados y establecer qué grado de coordinación existió durante el ataque.
Las detenciones
Después del crimen, los acusados abandonaron el lugar.
La investigación permitió localizarlos pocos días más tarde, aunque en distintos puntos.
Le Priol fue detenido en Hungría, cuando se dirigía hacia Ucrania. Bouvier fue arrestado en Francia.
La investigación también alcanzó a otras dos personas. La expareja de Le Priol, de 29 años, deberá responder por complicidad en tentativa de asesinato. En tanto, un hombre de 37 años, señalado como simpatizante de extrema derecha, está acusado de haber ayudado a Bouvier durante su breve huida.
De esta manera, el proceso judicial deberá establecer no solo la responsabilidad de los dos principales acusados, sino también el grado de participación que pudieron haber tenido quienes intervinieron posteriormente.
El juicio, más de cuatro años después
Este lunes, más de cuatro años después de aquella madrugada que terminó con la vida de Federico Aramburu, Le Priol y Bouvier se sentaron en el banquillo de los acusados en Francia.
Durante la apertura del proceso evitaron cruzar miradas con los familiares y allegados de la víctima. Entre ellos estaba María, la viuda de Aramburu, visiblemente emocionada.
Ahora será el tribunal francés el encargado de reconstruir aquella madrugada del 19 de marzo de 2022, determinar qué ocurrió durante la pelea y establecer las responsabilidades penales por los disparos que terminaron con la vida del exjugador de Los Pumas.
El veredicto está previsto para el 25 de septiembre.
Para entonces, cuatro años después de aquella frase que quedó registrada en la investigación —“Lo voy a matar”—, la Justicia deberá determinar qué responsabilidad tuvo cada uno de los acusados en la muerte de Federico Martín Aramburu.