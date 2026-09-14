Rossana Chahla, en el 125° aniversario de Villa Luján: "Un lugar de encuentro y cerca de las familias"
La intendente participó de la misa jubilar junto a la comunidad parroquial, destacó el histórico vínculo con los vecinos y remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y la institución religiosa.
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla asistió a la misa por los 125 años de la Parroquia Nuestra Señora de Luján en Tucumán para conmemorar su rol histórico y comunitario.
- Monseñor Carlos Sánchez presidió la liturgia, en un acto donde la comuna destacó obras urbanas en el entorno del templo y el nuevo nombre de la plaza frente al predio.
- El evento reafirma el trabajo conjunto entre el municipio y las instituciones religiosas para sostener la contención social y mejorar los espacios públicos de la zona.
La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, participó de la Santa Misa de Jubileo por los 125 años de la fundación de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, en una ceremonia presidida por el arzobispo de Tucumán, monseñor Carlos Sánchez, y acompañada por el párroco Enzo Romero y numerosos fieles en el templo de Don Bosco 2645.
“Compartí con mucha emoción la Santa Misa de Jubileo por los 125 años de la Parroquia Nuestra Señora de Luján, presidida por monseñor Carlos Sánchez. Una celebración muy especial para agradecer y renovar la fe”, expresó Chahla.
La jefa municipal destacó que la institución construyó un sólido arraigo a lo largo de más de un siglo. “Son 125 años acompañando generaciones, siendo un lugar de encuentro y estando cerca de las familias de nuestra ciudad en distintos momentos de sus vidas”, señaló. Además, dijo que la identidad del barrio también se refleja en el espacio público. “La plaza ubicada frente a la parroquia lleva el nombre de Nuestra Señora de Luján, un reconocimiento a una institución que forma parte de la identidad de este sector de la ciudad”.
Obras y compromiso social desde el Municipio
Durante la jornada, Chahla valoró la participación activa de los fieles y el liderazgo pastoral del padre Romero. “Es una comunidad que participa mucho, una comunidad comprometida, que está liderada por el padre Enzo”, afirmó.
Asimismo, detalló el acompañamiento logístico y urbano brindado por la intendencia. “Desde el Municipio acompañamos esto mejorando el entorno, mejorando la plaza, que ya está preciosa, ayudando también con la vereda de la iglesia. Mucha gente adulta mayor es la que asiste siempre acá”, remarcó.
Chahla sostuvo que la colaboración trasciende lo material. “Sobre todo, con un mensaje claro, como decía el padre Enzo, de cercanía, de caridad y de compromiso. Y eso es lo que hacemos todos los días con todo mi equipo desde el Municipio de San Miguel de Tucumán”, insistió.
"Un día de acción de gracias por tanto trabajo"
Por su parte, el párroco Enzo Romero describió el aniversario como una oportunidad para agradecer el camino recorrido en lo pastoral, social y espiritual. “La verdad que es un día muy pleno, un día de acción de gracias por tantas cosas que hemos podido trabajar en este tiempo, por tantas dimensiones que hemos podido abarcar desde la tarea pastoral, desde la tarea social y lo espiritual”, expresó.
El sacerdote agradeció además el reconocimiento institucional y la reciente ordenanza del Concejo Deliberante. “Quiero agradecer realmente también la presencia de la señora intendenta y, en su persona, quiero agradecerle al Honorable Concejo Deliberante, en la persona del doctor Fernando Juri y del concejal Ernesto Nagle, que han hecho todo lo posible en el proyecto para poder cambiar el nombre de la plaza, que a partir de ahora se llama Plaza Nuestra Señora de Luján”, precisó.