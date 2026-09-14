Rossana Chahla, en el 125° aniversario de Villa Luján: "Un lugar de encuentro y cerca de las familias"

La jefa municipal destacó que la institución construyó un sólido arraigo a lo largo de más de un siglo. “Son 125 años acompañando generaciones, siendo un lugar de encuentro y estando cerca de las familias de nuestra ciudad en distintos momentos de sus vidas”, señaló. Además, dijo que la identidad del barrio también se refleja en el espacio público. “La plaza ubicada frente a la parroquia lleva el nombre de Nuestra Señora de Luján, un reconocimiento a una institución que forma parte de la identidad de este sector de la ciudad”.