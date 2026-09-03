Política

San Miguel de Tucumán: la plaza de Villa Luján se llamará "Nuestra Señora de Luján"

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el cambio de denominación de la plaza central del tradicional barrio. La iniciativa busca formalizar el nombre con el que los vecinos la identifican desde hace décadas.

La plaza central del barrio Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, se llamará oficialmente «Nuestra Señora de Luján – Villa Luján»
La plaza central del barrio Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, se llamará oficialmente «Nuestra Señora de Luján – Villa Luján»
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó llamar oficialmente «Nuestra Señora de Luján» a la plaza central de Villa Luján tras un pedido barrial.
  • El espacio se llamaba Primero de Mayo, pero la comunidad y la parroquia impulsaron la ordenanza para formalizar el nombre con el que los vecinos la identifican históricamente.
  • La medida consolida la identidad cultural y religiosa del tradicional barrio tucumano, validando de forma institucional una tradición popular de más de un siglo.
Resumen generado con IA

La plaza central del barrio Villa Luján, en San Miguel de Tucumán, se llamará oficialmente «Nuestra Señora de Luján – Villa Luján». El cambio de denominación fue aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante durante una sesión encabezada por su presidente, Fernando Juri.

La jornada contó con la presencia de la imagen de la Virgen Nuestra Señora de Luján y de una comitiva de fieles de la Iglesia de Villa Luján, encabezada por el padre Enzo Romero.

Por qué cambiaron el nombre de la plaza de Villa Luján

El concejal Ernesto Nagle, presidente de la comisión de Peticiones y Poderes, explicó los motivos de la iniciativa y repasó parte de la historia del barrio.

Según señaló, Villa Luján nació como Pueblo Nuevo del Oeste hacia 1890 y la plaza fue denominada posteriormente Primero de Mayo. Con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a identificarla popularmente como plaza Nuestra Señora de Luján, a partir de la presencia de la imagen de la Virgen en la parroquia.

“La comunidad del barrio conserva su identidad, con su iglesia, escuelas, oficina del Registro Civil y destacamento policial”, explicó Nagle.

El concejal destacó además que el pedido para oficializar el nombre fue impulsado por el padre Enzo Romero y sostuvo que la ordenanza formaliza una denominación que ya forma parte de la tradición de los vecinos.

La historia de Villa Luján

Durante el tratamiento del proyecto, Nagle recordó que el barrio constituye uno de los sectores tradicionales de la capital tucumana.

La comunidad mantiene como referencias centrales la iglesia, las instituciones educativas, el Registro Civil y el destacamento policial, espacios que forman parte de la identidad de Villa Luján.

Con la nueva ordenanza, el nombre «Nuestra Señora de Luján – Villa Luján» queda formalmente establecido para la plaza central.

El mensaje del padre Enzo Romero

Durante la sesión, el padre Enzo Romero agradeció a los concejales por el acompañamiento a la iniciativa y bendijo el recinto, en presencia de la imagen de la Virgen.

El sacerdote destacó la importancia de la jornada para la comunidad y puso en valor la historia de Villa Luján y el trabajo pastoral, espiritual y social que desarrolla la parroquia en el barrio.

Romero señaló que la comunidad tiene una trayectoria de alrededor de 125 años y remarcó su importancia como referencia religiosa y social para distintos sectores de la ciudad.

Una denominación que ya era popular

La aprobación de la ordenanza permitirá que el nombre con el que los vecinos identifican desde hace años a la plaza central de Villa Luján quede reconocido oficialmente por el municipio.

De esta manera, el Concejo Deliberante formalizó una denominación vinculada con la historia, la identidad y la tradición religiosa de uno de los barrios más tradicionales de San Miguel de Tucumán.

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