Intendentes, legisladores y candidaturas: las definiciones que faltan en el PJ

Resumen para apurados
- El PJ de Tucumán ratificó la fórmula Jaldo-Acevedo y a Chahla en la Capital para consolidar su liderazgo electoral, restando definir intendencias y bancas legislativas.
- La decisión partidaria confirma la continuidad de la cúpula oficialista tras meses de debates internos sobre el armado de las listas y la representación territorial.
- La resolución de las candidaturas restantes será clave para mantener la cohesión interna y asegurar la gobernabilidad frente a los próximos comicios provinciales.
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