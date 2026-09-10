Política

Intendentes, legisladores y candidaturas: las definiciones que faltan en el PJ

El oficialismo ratificó la fórmula Jaldo-Acevedo, y la postulación de Rossana Chahla en la Capital. ¿Quiénes son los nombres que suenan para las listas?

DEFINICIONES. Jaldo y Acevedo repetirán fórmula, y Chahla buscará la reelección. Foto ilustrativa de Comunicación Pública
DEFINICIONES. Jaldo y Acevedo repetirán fórmula, y Chahla buscará la reelección. Foto ilustrativa de Comunicación Pública
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 8 Hs

Resumen para apurados

  • El PJ de Tucumán ratificó la fórmula Jaldo-Acevedo y a Chahla en la Capital para consolidar su liderazgo electoral, restando definir intendencias y bancas legislativas.
  • La decisión partidaria confirma la continuidad de la cúpula oficialista tras meses de debates internos sobre el armado de las listas y la representación territorial.
  • La resolución de las candidaturas restantes será clave para mantener la cohesión interna y asegurar la gobernabilidad frente a los próximos comicios provinciales.
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Temas Juan ManzurOsvaldo JaldoPartido JusticialistaMiguel AcevedoRossana ChahlaElecciones 2027
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