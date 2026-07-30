OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

La comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, ex integrante de “la vecindad del Chavo”, el equipo liderado por Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños, regresó en 1994 a Tucumán con un gran circo. Había estado antes en 1980 y en 1987. En esta ocasión, el miércoles 26 de octubre de 1994, la “Chilindrina” trajo espectáculo propio y dio cuatro funciones en el Club Villa Luján, en cuyas veredas fueron mostrados la elefanta Rosi, un camello, un guanaquito (muy pequeño, amamantado por su madre), dos llamas, dos ponies y un caballo. Rosi bailó en la esquina de Don Bosco y Ejército del Norte para deleite de chicos y grandes. Otros animales -cuatro tigres (uno de Bengala) y un león- quedaron apostados en jaulas en un predio de la avenida Ejército del Norte al 1.800, cerca del Campo Norte. No los llevaron al show; no se los podía ingresar a Villa Luján.

Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján
Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”
Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján

En LA GACETA fue entrevistada por el periodista Carlos Chirino. Elogió a Gómez Bolaños: “es una maravilla, un hombre excepcional... ha sido la cabeza del equipo y gracias a Chespirito hemos sobresalido todos. Para mí es el mejor escritor de comedia latinoamericano”. Habló de cómo se crearon los personajes; estaba feliz de tener su propio espectáculo y contó que era artista desde los seis años y que ya tenía un hijo de 20 y una hija de 21. “Todo empecé a hacer muy jovencita. Me casé muy joven, mi carrera se inició cuando era niña, pero no te voy a decir en qué año porque me vas a sacar la edad”.

Recuerdos fotográficos: en 1980 “Quico” vino a Tucumán como “El niño de papel”

Recuerdos fotográficos: en 1980 “Quico” vino a Tucumán como “El niño de papel”
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Recuerdos fotográficos: en 1980 “Quico” vino a Tucumán como “El niño de papel”

Recuerdos fotográficos: en 1980 “Quico” vino a Tucumán como “El niño de papel”

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Mundial 2026 y violencia de género: los cuatro femicidios que ocurrieron mientras el país miraba la final

Lo más popular
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?
1

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”
3

Julio Cultural Universitario: Juan Pablo Farall presenta su libro “Teatro y Derecho”

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión
4

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político
5

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Ranking notas premium
Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027
1

Candidatos y acoples en Tucumán: las fechas clave que manejan los partidos para 2027

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj
2

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
3

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”
4

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes
5

Reclamó el pago de un celular y la estafaron por $11 millones: cómo fue la maniobra de los delincuentes

Más Noticias
Cerebro de microbio y Kukacruel: ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

"Cerebro de microbio" y "Kukacruel": ¿Por qué se enfrentaron Lilia Lemoine y Victoria Villarruel?

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Recuerdos fotográficos: 1987. Segunda visita de “la vecindad del Chavo”

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió al sur de Japón: hay una persona fallecida y decenas de heridos

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Elecciones el 9 de mayo en Tucumán: voces a favor y en contra en el arco político

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

Spider-Man estira el fin de las vacaciones a pura acción y diversión

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj

Comentarios