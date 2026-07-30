Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
La comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, ex integrante de “la vecindad del Chavo”, el equipo liderado por Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños, regresó en 1994 a Tucumán con un gran circo. Había estado antes en 1980 y en 1987. En esta ocasión, el miércoles 26 de octubre de 1994, la “Chilindrina” trajo espectáculo propio y dio cuatro funciones en el Club Villa Luján, en cuyas veredas fueron mostrados la elefanta Rosi, un camello, un guanaquito (muy pequeño, amamantado por su madre), dos llamas, dos ponies y un caballo. Rosi bailó en la esquina de Don Bosco y Ejército del Norte para deleite de chicos y grandes. Otros animales -cuatro tigres (uno de Bengala) y un león- quedaron apostados en jaulas en un predio de la avenida Ejército del Norte al 1.800, cerca del Campo Norte. No los llevaron al show; no se los podía ingresar a Villa Luján.
En LA GACETA fue entrevistada por el periodista Carlos Chirino. Elogió a Gómez Bolaños: “es una maravilla, un hombre excepcional... ha sido la cabeza del equipo y gracias a Chespirito hemos sobresalido todos. Para mí es el mejor escritor de comedia latinoamericano”. Habló de cómo se crearon los personajes; estaba feliz de tener su propio espectáculo y contó que era artista desde los seis años y que ya tenía un hijo de 20 y una hija de 21. “Todo empecé a hacer muy jovencita. Me casé muy joven, mi carrera se inició cuando era niña, pero no te voy a decir en qué año porque me vas a sacar la edad”.