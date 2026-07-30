Recuerdos fotográficos: 1994. La “Chilindrina” llegó con un gran circo a Villa Luján

La comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, ex integrante de “la vecindad del Chavo”, el equipo liderado por Roberto “Chespirito” Gómez Bolaños, regresó en 1994 a Tucumán con un gran circo. Había estado antes en 1980 y en 1987. En esta ocasión, el miércoles 26 de octubre de 1994, la “Chilindrina” trajo espectáculo propio y dio cuatro funciones en el Club Villa Luján, en cuyas veredas fueron mostrados la elefanta Rosi, un camello, un guanaquito (muy pequeño, amamantado por su madre), dos llamas, dos ponies y un caballo. Rosi bailó en la esquina de Don Bosco y Ejército del Norte para deleite de chicos y grandes. Otros animales -cuatro tigres (uno de Bengala) y un león- quedaron apostados en jaulas en un predio de la avenida Ejército del Norte al 1.800, cerca del Campo Norte. No los llevaron al show; no se los podía ingresar a Villa Luján.