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Mirtha Legrand recibió el alta médica: cómo continúa su recuperación

La histórica conductora dejó el Sanatorio Mater Dei tras permanecer internada durante casi una semana por un cuadro de bronquitis.

Mirtha Legrand estuvo internada por un cuadro de bronquitis.
Mirtha Legrand estuvo internada por un cuadro de bronquitis. Caras
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand recibió el alta del Sanatorio Mater Dei este domingo en Buenos Aires tras superar un cuadro de bronquitis que la mantuvo internada casi una semana.
  • La conductora respondió favorablemente a los tratamientos médicos y mantuvo buen ánimo, según confirmaron los partes oficiales y su nieta Juana Viale.
  • Legrand continuará el reposo en su domicilio con el objetivo de completar su recuperación y retomar próximamente sus compromisos laborales en televisión.
Resumen generado con IA

Una buena noticia llevó tranquilidad al mundo del espectáculo y a sus seguidores en el cierre del fin de semana. Tras permanecer internada durante casi una semana a raíz de un cuadro de bronquitis, Mirtha Legrand recibió el alta médica y regresó a su casa, donde continuará con su recuperación.

Mirtha Legrand continuará internada hasta el lunes: qué dice el nuevo parte médico de este 11 de septiembre

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La evolución favorable de la emblemática conductora ya había quedado reflejada en el último parte médico, difundido el viernes 11 de septiembre. En aquella oportunidad, los profesionales señalaron que la "Chiqui" respondía de manera muy positiva a los tratamientos, se encontraba de excelente ánimo y había recibido la visita de sus seres queridos.

Mirtha Legrand evoluciona sin complicaciones, pero seguirá internada: cuándo darán un nuevo parte médico

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En esa misma línea, su nieta Juana Viale había anticipado durante el fin de semana que su abuela evolucionaba favorablemente, estaba muy entusiasmada y tenía firmes deseos de regresar a su hogar.

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

Qué dice el último parte médico de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand fue dada de alta

La confirmación de su salida del centro de salud llegó a través de un comunicado firmado por las autoridades médicas del Sanatorio Mater Dei. En el documento, además de informar el alta, la institución agradeció las muestras de afecto y acompañamiento recibidas durante los días de internación.

"Buenos Aires, 13 de septiembre de 2026

La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación.

A partir de ahora, continuará con la recuperación en su casa para volver a sus actividades lo antes posible.

Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron en estos días.

Atentamente,

Sanatorio Mater Dei"

De esta manera, la conductora continuará bajo recuperación domiciliaria, con el objetivo de retomar sus compromisos laborales en cuanto su estado de salud se lo permita.

El pedido de Mirtha Legrand en su último día de internación

Durante este domingo, el periodista Santiago Sposato reveló un particular pedido que Mirtha Legrand habría realizado a los médicos durante su internación, en sintonía con las ganas que ya había manifestado de regresar a su casa.

“Ella planteó arreglarse, ir a un evento y volver al Sanatorio”, reveló el periodista sobre la propuesta de Mirtha, quien buscaba mantener su agenda y asistir a un compromiso pese a encontrarse todavía bajo cuidado médico.

El episodio refleja el entusiasmo de la conductora por recuperar rápidamente su rutina habitual. Finalmente, recibió el alta médica y podrá continuar su recuperación desde su domicilio.

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