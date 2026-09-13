Horóscopo semanal: qué le deparan los astros a cada signo del 13 al 20 de septiembre

Esta semana invita a bajar el ritmo y escuchar más lo que siente la otra persona, mientras que los solteros podrían protagonizar un encuentro inesperado; en lo económico será un buen momento para revisar gastos y evitar compras impulsivas, teniendo en cuenta que no todo tiene que resolverse de inmediato y que darle tiempo a una situación ayuda a verla con mayor claridad.