“Tenemos un Gobierno que desde el primer día ha atacado a los medios y a los periodistas”

El referente del Grupo Octubre y dirigente sindical Víctor Santa María participó de la nueva asamblea de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa). En diálogo con LA GACETA, analizó los desafíos que atraviesan los medios de comunicación, cuestionó la relación del Gobierno nacional con la prensa y se refirió a la situación de los trabajadores y al escenario político de cara a las próximas elecciones nacionales.
-¿Cómo ve los desafíos del periodismo en el escenario argentino actual?
-Estamos en un momento en el que no solamente el periodismo tiene que ir a buscar a las audiencias, sino que contamos con un montón de herramientas que nos permiten llegar de una mejor forma y de manera segmentada a la gente. Tenemos que saber aprovecharlas. También hay que trabajar mucho sobre la propiedad intelectual y sobre quienes se abusan de los autores de los contenidos de los periódicos, de las radios y de la televisión y lucran con eso.
La inteligencia artificial es otro desafío, como lo fue internet en los años 90. Pero hay algo que hemos aprendido: ninguna plataforma ha muerto. Se suman el streaming y la inteligencia artificial. Creo que todo sirve para comunicarse y estar más cerca de la gente.
-¿Cómo analiza la relación del Gobierno de Javier Milei con el periodismo?
-Tenemos un gobierno que desde el primer día ha atacado no solamente a los medios de comunicación, sino también a los periodistas. También hubo una medida desde el primer día que fue restringir la pauta a los medios de comunicación, que tiene que ver con la posibilidad de informar los actos de gobierno. Hoy los medios siguen informando y siguen llevando adelante investigaciones, especialmente sobre hechos de corrupción, y también dando a conocer medidas del Gobierno.
Creo que la pauta no es solamente un tema económico, sino que tiene que ver con la posibilidad de ejercer la libertad de prensa para muchos medios, especialmente los más chicos.
-En el caso de los medios del Grupo Octubre, que mantienen una postura crítica hacia el Gobierno, ¿recibieron algún tipo de amenaza?
-No, la verdad que no. Nosotros tenemos una posición crítica del Gobierno. Somos lo que somos: un medio de comunicación cuyos dueños son los trabajadores organizados a través de un sindicato y que tiene una posición política.
Negar eso sería engañar a la audiencia. También habría que saber quiénes son los verdaderos dueños de otros medios y quiénes están detrás de quienes tienen la posibilidad de comunicar. Quienes trabajan con nosotros saben quiénes somos.
-¿Cómo evalúa las políticas del Gobierno en relación con los trabajadores?
-Las veo mal. Hemos sufrido ataques permanentes los trabajadores y sus organizaciones, ya sean sindicatos u obras sociales. Al principio del Gobierno de Javier Milei tuvimos una fuerte devaluación que impactó en todo el sistema de salud. y hubo un fuerte aumento de los medicamentos. Con respecto a la reforma laboral, creo que fue conocida y repudiada por una gran mayoría de los trabajadores. Pero también creo que desde el movimiento obrero tenemos que tener una posición actualizada y leer cómo es hoy el mundo del trabajo.
-¿En qué sentido?
-En la Argentina existen aproximadamente entre seis y siete millones de trabajadores en relación de dependencia, otros cuatro o cinco millones son monotributistas y existe además una gran cantidad de trabajadores informales. Eso forma parte de una realidad. Debemos pensar cómo damos respuesta a esa nueva realidad. No quiere decir que estemos de acuerdo con ese sistema laboral, pero tenemos que debatir cuáles son las nuevas organizaciones y las nuevas instituciones que debemos construir para que nuestros compañeros y compañeras, ya sean trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o informales, puedan tener cobertura gremial. Cuando hablo de cobertura gremial me refiero a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y salud para ellos y para sus familias.
-¿Cómo puede incidir este escenario económico y laboral en el próximo año electoral?
-Es muy difícil hacer futurología. Me parece que existen dos modelos claramente diferenciados. Uno es el que llevaron adelante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y otro es el de este Gobierno, que privilegia a unos pocos y perjudica a una gran mayoría, destruyendo la industria y el comercio y favoreciendo a sectores concentrados de la economía.
Sectores como el campo y la minería tienen que ser locomotoras de la producción del país. El tema es cómo hacemos para que lo que producen no se lo lleven unos pocos y se distribuya hacia abajo. Necesitamos salarios que tiendan al alza para que sean los que muevan la industria y el comercio. Si no, vamos a tener un país para pocos.
-¿Qué espera del peronismo de cara al próximo año?
-Espero que podamos debatir el país que viene. La verdad es que quien veo que lo hace es Cristina, que incluso con su detención, que considero totalmente injusta, sigue convocando dirigentes y sigue debatiendo el país que viene.
Es una ex presidenta que no solamente se preocupa por la situación que le toca vivir, sino también por lo que les pasa a los argentinos. Ella lo dijo claramente en aquel discurso del 9 de diciembre de 2015, cuando advirtió muchas de las cosas que podían suceder, y lamentablemente sucedieron.
-¿A quién le gustaría ver como candidato del peronismo?
-Ojalá sea Cristina, porque es la persona que hoy cuenta con el apoyo popular de una gran mayoría de los peronistas y también de muchos que no son peronistas. Es lo que me gustaría a mí. Entiendo que existen distintas posiciones, pero muchos estamos trabajando por su libertad y por la posibilidad de que vuelva a ser candidata en las próximas elecciones.