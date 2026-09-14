“Tenemos un Gobierno que desde el primer día ha atacado a los medios y a los periodistas”

-En la Argentina existen aproximadamente entre seis y siete millones de trabajadores en relación de dependencia, otros cuatro o cinco millones son monotributistas y existe además una gran cantidad de trabajadores informales. Eso forma parte de una realidad. Debemos pensar cómo damos respuesta a esa nueva realidad. No quiere decir que estemos de acuerdo con ese sistema laboral, pero tenemos que debatir cuáles son las nuevas organizaciones y las nuevas instituciones que debemos construir para que nuestros compañeros y compañeras, ya sean trabajadores en relación de dependencia, monotributistas o informales, puedan tener cobertura gremial. Cuando hablo de cobertura gremial me refiero a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y salud para ellos y para sus familias.