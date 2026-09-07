Frío extremo, Zonda y ráfagas de 100 km/h: hay alerta amarilla en 12 provincias

Resumen para apurados
- El SMN emitió una alerta amarilla este lunes para 12 provincias por frío extremo, viento Zonda y ráfagas de 100 km/h ante el riesgo de daños e interrupciones.
- El fenómeno combina bajas térmicas en el Litoral y Buenos Aires con ráfagas severas en la cordillera y Zonda en Cuyo y el NOA, reduciendo la visibilidad.
- Las autoridades advierten sobre riesgos de salud para grupos vulnerables por el frío y posibles complicaciones en servicios y transporte por los vientos.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes 7 de septiembre por la presencia de frío extremo, fuertes vientos y viento Zonda en distintas regiones del país. En total, son 12 las provincias alcanzadas por alguno de los fenómenos previstos.
De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el nivel amarillo advierte sobre fenómenos que pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.
Las condiciones meteorológicas serán diferentes según la región. Mientras algunas zonas tendrán temperaturas muy bajas, otras deberán afrontar ráfagas intensas y la presencia de viento Zonda.
Frío extremo: qué provincias están bajo alerta
La alerta amarilla por bajas temperaturas alcanza a sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy.
El SMN advirtió que el frío puede tener un impacto entre leve y moderado sobre la salud y resultar especialmente peligroso para los grupos considerados de riesgo. Entre ellos se encuentran los niños, las personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.
Vientos fuertes y ráfagas de hasta 100 km/h
Otra de las advertencias emitidas por el organismo corresponde a vientos fuertes, que afectarán sectores de San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.
En las zonas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a 100 km/h en los sectores más elevados.
En el resto del área bajo alerta se prevén vientos del norte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.
Alerta por viento Zonda: las zonas alcanzadas
El SMN también emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.
Según el pronóstico, el fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.
El Zonda puede generar distintos efectos sobre las condiciones meteorológicas de la región: entre ellos, una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco.
De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por un escenario meteorológico heterogéneo, con frío extremo en algunas provincias y fuertes vientos y Zonda en diferentes sectores del centro y norte del país.