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Frío extremo, Zonda y ráfagas de 100 km/h: hay alerta amarilla en 12 provincias

El SMN emitió una alerta amarilla para este lunes 7 de septiembre por frío extremo, fuertes vientos y viento Zonda. Hay 12 provincias afectadas y se esperan ráfagas de hasta 100 km/h

Alerta amarilla por frío extremo y viento Zonda: las 12 provincias afectadas este lunes
Alerta amarilla por frío extremo y viento Zonda: las 12 provincias afectadas este lunes
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN emitió una alerta amarilla este lunes para 12 provincias por frío extremo, viento Zonda y ráfagas de 100 km/h ante el riesgo de daños e interrupciones.
  • El fenómeno combina bajas térmicas en el Litoral y Buenos Aires con ráfagas severas en la cordillera y Zonda en Cuyo y el NOA, reduciendo la visibilidad.
  • Las autoridades advierten sobre riesgos de salud para grupos vulnerables por el frío y posibles complicaciones en servicios y transporte por los vientos.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para este lunes 7 de septiembre por la presencia de frío extremo, fuertes vientos y viento Zonda en distintas regiones del país. En total, son 12 las provincias alcanzadas por alguno de los fenómenos previstos.

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De acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, el nivel amarillo advierte sobre fenómenos que pueden tener capacidad de daño y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Las condiciones meteorológicas serán diferentes según la región. Mientras algunas zonas tendrán temperaturas muy bajas, otras deberán afrontar ráfagas intensas y la presencia de viento Zonda.

Frío extremo: qué provincias están bajo alerta

La alerta amarilla por bajas temperaturas alcanza a sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Jujuy.

El SMN advirtió que el frío puede tener un impacto entre leve y moderado sobre la salud y resultar especialmente peligroso para los grupos considerados de riesgo. Entre ellos se encuentran los niños, las personas mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades crónicas.

Vientos fuertes y ráfagas de hasta 100 km/h

Otra de las advertencias emitidas por el organismo corresponde a vientos fuertes, que afectarán sectores de San Luis, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

En las zonas cordilleranas se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían llegar a 100 km/h en los sectores más elevados.

En el resto del área bajo alerta se prevén vientos del norte, con velocidades de entre 35 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h.

Alerta por viento Zonda: las zonas alcanzadas

El SMN también emitió una alerta amarilla por viento Zonda para sectores de San Juan, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.

Según el pronóstico, el fenómeno tendrá velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

El Zonda puede generar distintos efectos sobre las condiciones meteorológicas de la región: entre ellos, una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y un ambiente muy seco.

De esta manera, el comienzo de la semana estará marcado por un escenario meteorológico heterogéneo, con frío extremo en algunas provincias y fuertes vientos y Zonda en diferentes sectores del centro y norte del país.

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