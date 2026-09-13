CulturaMúsica El Plan de la Mariposa hizo del Norte Rock una fiesta bajo la lluvia: euforia y conexión con el público La banda de Necochea desafió el agua desde el escenario, se acercó a las primeras filas y protagonizó uno de los momentos más intensos de la jornada. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL BAJO EL AGUA. Sebastián Andersen continuó el show mientras la lluvia cubría el escenario y el público seguía cantando. Foto de Nicolás Núñez/Especial para LA GACETA. Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Yerba BuenaMéxicoGonzalo Cabrera Terrazas Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Llegó el día del Norte Rock 2026: a qué hora se abren las puertas para el público y qué bandas estarán El Norte Rock 2026 ya está en marcha: todo lo que tenés que saber para disfrutar del festival Septiembre Musical: se despide la zarzuela “La Verbena de la Paloma” Avernal profundiza su retorno al death metal con “Ekpyrosis” Reivindican el descontrol del humor femenino Lo más popular Boxer o slip: cuál es mejor para cuidar la salud testicular, según la ciencia Golpe en la cabeza: cuándo un niño debe ir a la guardia y qué signos de alarma observar Redes sociales: qué tienen en común las personas que casi no publican su vida La IA en las aulas: el 64% de los estudiantes la usa para estudiar y solo la mitad de las escuelas tiene políticas claras Flor de Jamaica: el riesgo de tomarla si estás medicado por hipertensión Ranking notas premium Hubo dos nuevas denuncias en contra del profesor de danza acusado de abusar de una alumna de 12 años Una tucumana de 16 años, acusada de integrar una banda narco La era de la IA en las redacciones: alertan que los buscadores y chatbots absorben el tráfico informativo sin compensación Hizo historia con La Naranja, fue Puma y su hija lo llevó a alentar contra el color de su vida: la historia de Ricardo Sauze Sexualmente hablando: corazón roto