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Franco Colapinto corre en Madrid: a qué hora es el GP de España de Fórmula 1

El piloto argentino largará noveno en el estreno de la Fórmula 1 en Madring. La carrera comenzará a las 10 de la mañana de Argentina y tendrá 57 vueltas.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto disputará este domingo a las 10 el GP de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madrid, buscando sumar puntos tras clasificar en el top 10.
  • El piloto de Alpine largará noveno tras llegar a la Q3 con un tiempo de 1:32.903, superando a su compañero Gasly. Lando Norris se quedó con la pole position.
  • Iniciar entre los diez primeros en un trazado inédito de 57 vueltas afianza las chances de Colapinto de puntuar y consolidar su rendimiento en la temporada de Fórmula 1.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva oportunidad para sumar puntos en la Fórmula 1. El argentino disputará el Gran Premio de España desde las 10 de Argentina, en el nuevo circuito de Madring, escenario que tendrá su estreno absoluto en la categoría. 

El piloto de Alpine llegará bien posicionado después de una destacada clasificación. Colapinto avanzó hasta la Q3 y terminó noveno con un tiempo de 1:32.903, por delante de su compañero Pierre Gasly, que quedó 14°. Fue la séptima vez en su carrera que alcanzó la última tanda clasificatoria y la cuarta durante la temporada. 

La pole quedó en manos de Lando Norris, que superó por apenas 11 milésimas a Kimi Antonelli. Max Verstappen largará tercero y Lewis Hamilton cuarto. 

La carrera tendrá 57 vueltas sobre un trazado de aproximadamente 5,4 kilómetros y 22 curvas. Uno de los grandes desafíos será “La Monumental”, una extensa curva peraltada que aparece como uno de los sectores más particulares del nuevo circuito madrileño. 

Para Colapinto, largar entre los diez primeros abre una buena oportunidad para volver a meterse en la zona de puntos.

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