Franco Colapinto largará noveno en el GP de Madrid: por qué su clasificación vale más que la de Monza

Resumen para apurados
- Franco Colapinto clasificó noveno para el GP de Madrid de F1 este sábado, al maximizar el potencial de su Alpine y consagrarse como el mejor de la zona media.
- El argentino avanzó a la Q3 tras evitar un choque en la curva 12 y superó por siete décimas a su compañero Pierre Gasly, quien largará decimocuarto.
- Largará en la quinta fila en un trazado callejero donde adelantar es complejo, lo que optimiza sus chances de sumar puntos y consolida su rol en Alpine.
La tabla dirá que Franco Colapinto largará noveno en Madrid, un puesto más atrás que el obtenido una semana antes en Monza. Sin embargo, una mejor posición no siempre refleja una actuación más convincente. Esta vez, el argentino llevó al Alpine hasta un lugar que el auto no parecía en condiciones de alcanzar y completó una clasificación que puede resultar más valiosa que la anterior.
El primer dato importante no es el noveno puesto, sino todo lo que debió hacer para conseguirlo. El circuito de Madring, con 5,4 kilómetros, 22 curvas, sectores angostos y muros cercanos, parecía adaptarse mejor a los principales rivales de Alpine en la zona media: Audi y Racing Bulls. Por lo observado durante el fin de semana, el equipo francés no aparecía como favorito para encabezar ese segundo grupo.
En la Fórmula 1 suele hablarse del “mejor del resto” para identificar al piloto más rápido detrás de las escuderías dominantes. En Madrid, los ocho primeros lugares quedaron en poder de McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari. Inmediatamente después apareció Colapinto. El noveno puesto significó, entonces, que el argentino ganó la competencia posible con el material que tenía.
Para lograrlo, necesitó superar las tres etapas de la clasificación. En la Q1 avanzó con un tiempo de 1:33.963 y ya se ubicó por delante de Pierre Gasly. La Q2, sin embargo, concentró el momento decisivo de su jornada.
En su primer intento, Colapinto protagonizó una salvada impactante en La Monumental, la extensa curva 12. El Alpine perdió estabilidad en plena aceleración y quedó parcialmente de costado, pero el argentino reaccionó a tiempo para evitar el impacto. No fue solamente una imagen espectacular. En un trazado urbano, donde una salida suele terminar contra una barrera, conservar el auto le permitió disponer de otra oportunidad.
"PARA PONERLE UN POCO DE EMOCIÃN A LA QUALY". Franco Colapinto se refiriÃ³ a la gran salvada que hizo en La Monumental durante la clasificaciÃ³n en Madring.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 12, 2026
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La respuesta posterior fue todavía más significativa que la maniobra. Colapinto regresó a la pista y marcó 1:33.038, una vuelta que calificó como “increíble”. Ese registro lo dejó octavo en la Q2 y le aseguró el ingreso a la ronda final. Gasly, en cambio, quedó eliminado en el puesto 14, con un tiempo de 1:33.753.
La diferencia de 715 milésimas entre ambos Alpine ayuda a dimensionar el rendimiento del argentino. En una categoría en la que muchos pilotos suelen quedar separados por décimas, siete décimas representan una brecha considerable. Esto no significa necesariamente que esa sea la distancia permanente entre los dos. Una vuelta puede estar condicionada por el estado de los neumáticos, el tránsito, la confianza del piloto o el comportamiento del auto. Pero sí demuestra que, en el momento decisivo, Colapinto consiguió aprovechar mucho mejor el A526.
La Q3 aportó otro indicio importante. Llegar a la última instancia ya podía considerarse un objetivo cumplido, pero el argentino no se limitó a ocupar el décimo lugar. Primero marcó 1:33.389 y después mejoró hasta 1:32.903 con neumáticos blandos nuevos. Terminó 138 milésimas por delante de Arvid Lindblad y también superó a los dos Audi.
Repetir e incluso mejorar una buena vuelta bajo presión tiene un valor particular. Una clasificación destacada puede aparecer por una circunstancia favorable o por un error de los rivales. Colapinto, en cambio, debió confirmar su rendimiento en la Q3. No dependió solamente del registro que lo había llevado a la fase final: volvió a encontrar velocidad cuando todos los pilotos afrontaban su último intento.
La comparación con Gasly también ayuda a medir su actuación. El francés suele ser una referencia fiable para Alpine, pero nunca consiguió sentirse cómodo y quedó fuera de la pelea por los diez primeros lugares. Colapinto logró sostener su rendimiento desde la Q1 hasta la Q3 y resolvió los problemas que aparecieron durante la sesión. Esa consistencia habla tanto de velocidad como de capacidad para interpretar una clasificación.
Adelante, Lando Norris obtuvo la primera pole de la historia del Madring con un tiempo de 1:31.824, apenas 11 milésimas por delante de Kimi Antonelli. Max Verstappen quedó tercero y Lewis Hamilton, cuarto. Colapinto no estuvo en esa batalla: su competencia era otra y la ganó.
El noveno lugar también tiene una consecuencia concreta para la carrera. Madring presenta pocos sectores claros para adelantar, por lo que comenzar entre los diez primeros puede resultar determinante. Colapinto partirá desde la quinta fila, delante de los Audi, de Gasly y de otros autos de la zona media que durante el fin de semana parecían contar con mejores posibilidades.
Nada de eso garantiza puntos. La carrera tendrá sus propias exigencias y un circuito nuevo siempre plantea incógnitas. Pero la clasificación dejó una señal clara: cuando Alpine no parecía tener un lugar reservado en la Q3, Colapinto se lo fabricó. Por eso, este noveno puesto puede decir más sobre su rendimiento que otras posiciones aparentemente mejores.