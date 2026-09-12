Franco Colapinto largará noveno en el GP de Madrid: por qué su clasificación vale más que la de Monza

La diferencia de 715 milésimas entre ambos Alpine ayuda a dimensionar el rendimiento del argentino. En una categoría en la que muchos pilotos suelen quedar separados por décimas, siete décimas representan una brecha considerable. Esto no significa necesariamente que esa sea la distancia permanente entre los dos. Una vuelta puede estar condicionada por el estado de los neumáticos, el tránsito, la confianza del piloto o el comportamiento del auto. Pero sí demuestra que, en el momento decisivo, Colapinto consiguió aprovechar mucho mejor el A526.