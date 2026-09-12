Colapinto superó a Gasly y el director de Alpine destacó su actuación: “Hizo un trabajo brillante”

“Sabíamos que la lucha por entrar a la Q3 sería reñida y que estaría muy cerca con Racing Bulls y Audi”, explicó Nielsen. El directivo también resaltó la exigencia que presentó el nuevo trazado madrileño: “Fue una emocionante sesión de clasificación en un circuito nuevo y se podía ver a todos los pilotos llevando el auto al límite”.