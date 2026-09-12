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Colapinto superó a Gasly y el director de Alpine destacó su actuación: “Hizo un trabajo brillante”

Steve Nielsen destacó el trabajo del argentino, que avanzó a la Q3, superó a Pierre Gasly y largará noveno en el nuevo circuito de Madring.

Colapinto superó a Gasly y el director de Alpine destacó su actuación: “Hizo un trabajo brillante”
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto clasificó 9° en Madrid para el GP de España de F1 tras superar a Gasly y meterse en Q3, recibiendo el elogio de Alpine por su gran labor.
  • El piloto argentino marcó 1:32.903 y sacó más de siete décimas a su compañero en la Q2, mientras Gasly quedó eliminado 14° debido a problemas con el auto.
  • Colapinto largará en la quinta fila este domingo en un trazado inédito, donde Alpine proyecta una carrera de desgaste y buscará sumar puntos con su actuación.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto consiguió el noveno puesto en la clasificación del Gran Premio de España y su actuación recibió el reconocimiento de Steve Nielsen, director de Alpine. El argentino avanzó a la Q3, superó ampliamente a Pierre Gasly y largará desde la quinta fila en el estreno del circuito de Madring.

“Franco hizo un trabajo brillante y, al ver los tiempos, el noveno lugar por delante de Arvid Lindblad fue probablemente el mejor resultado posible”, destacó Nielsen en el comunicado oficial de la escudería.

Colapinto marcó un tiempo de 1:32.903 en la última parte de la clasificación y superó por 0.138 segundos al Racing Bulls de Lindblad. Así, quedó como el piloto mejor ubicado detrás de los representantes de McLaren, Mercedes, Ferrari y Red Bull.

La diferencia con Gasly también resultó significativa. El argentino había sido 0.283 segundos más rápido en la Q1 y amplió la ventaja a 0.751 en la segunda tanda. Mientras Colapinto avanzó en el octavo lugar, el francés quedó eliminado y terminó 14°.

“Sabíamos que la lucha por entrar a la Q3 sería reñida y que estaría muy cerca con Racing Bulls y Audi”, explicó Nielsen. El directivo también resaltó la exigencia que presentó el nuevo trazado madrileño: “Fue una emocionante sesión de clasificación en un circuito nuevo y se podía ver a todos los pilotos llevando el auto al límite”.

El panorama fue diferente para Gasly, quien manifestó su malestar por el comportamiento del A526. “Expresó que no estaba contento con el auto, así que tenemos que entender por qué fue así y qué podemos hacer para ayudarlo”, señaló Nielsen.

De cara a la carrera, prevista para el domingo a las 10 de Argentina y a 57 vueltas, el director de Alpine anticipó un escenario abierto. “Este trazado puede presentar algunas incógnitas y mañana podría ser una carrera de desgaste”, advirtió. El objetivo del equipo será mantenerse en competencia hasta el final y aprovechar la posición conseguida por Colapinto para buscar puntos. 

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