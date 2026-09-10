Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 11 de septiembre

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este viernes en Tucumán clima variable con tormentas aisladas de madrugada y máxima de 21°C debido a la nubosidad e inestabilidad.
- Tras las precipitaciones matutinas, el cielo seguirá mayormente nublado con marcas térmicas entre 12°C y 17°C hacia la noche, acompañadas por vientos leves.
- Se espera un marcado descenso térmico el fin de semana, con mínimas de hasta 5°C el domingo, antes de que las temperaturas repunten hacia mitad de semana.
El tiempo en Tucumán tendrá este viernes 11 de septiembre de 2026 una jornada con condiciones variables. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas durante la madrugada, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10% y 40%.
Durante la mañana, las condiciones tenderán a mejorar y el cielo estará parcialmente nublado. Para la tarde se prevé cielo mayormente nublado, mientras que durante la noche continuará la nubosidad.
Cómo estará el tiempo durante la madrugada
La madrugada será el momento con mayor posibilidad de lluvias y tormentas. El pronóstico indica una temperatura cercana a los 14°C, con viento del sudoeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.
La probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40%, por lo que podrían registrarse algunos chaparrones o tormentas aisladas.
Qué temperatura hará el viernes en Tucumán
Durante la mañana, la temperatura descenderá hasta unos 12°C, con cielo parcialmente nublado y una baja probabilidad de precipitaciones, estimada entre 0% y 10%.
Con el correr de las horas, el ambiente se volverá más templado. La temperatura llegará a los 21°C durante la tarde, que será el momento más cálido de la jornada. El viento soplará desde el sudeste, también con velocidades de entre 13 y 22 km/h.
Por la noche, la temperatura rondará los 17°C, con cielo mayormente nublado y viento del norte de entre 7 y 12 km/h.
El pronóstico para los próximos días en Tucumán
El pronóstico extendido muestra un descenso de las temperaturas mínimas durante el fin de semana. Para el sábado se espera una mínima de 12°C y una máxima de 15°C, mientras que el domingo la temperatura podría bajar hasta los 5°C, con una máxima de 10°C.
A partir del lunes las temperaturas comenzarían a recuperarse: se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 16°C. Para el martes y miércoles, las máximas podrían alcanzar los 22°C y 23°C, respectivamente.
El SMN también difundió información especial sobre las condiciones meteorológicas previstas para este viernes.