Rige la alerta amarilla por viento blanco, Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h: las siete provincias bajo riesgo este martes

Vientos y nieve en las alturas de Jujuy y Salta

En la Puna jujeña y las áreas cordilleranas de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Tilcara, Tumbaya y Yavi, rige una advertencia por vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas superiores a los 100 km/h durante la tarde. En tanto, en las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, se prevé viento Zonda con marcas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, lo que provocará sequedad extrema, aumento brusco de la temperatura y reducción de la visibilidad.