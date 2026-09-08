Rige la alerta amarilla por viento blanco, Zonda y ráfagas de hasta 100 km/h: las siete provincias bajo riesgo este martes
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo para este martes en el noroeste y la región cuyana. Se esperan intensas ráfagas de viento Zonda, nevadas en la cordillera y repentinos ascensos de temperatura que podrían interrumpir las actividades habituales.
Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla por viento Zonda, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h en siete provincias del NOA y Cuyo ante el riesgo de daños materiales.
- El fenómeno abarca a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza con nevadas cordilleranas de hasta 25 cm, sequedad extrema y fuerte ascenso térmico.
- Las autoridades advierten sobre la reducción de visibilidad e interrupciones en tareas habituales, por lo que instan a extremar precauciones al circular por las rutas.
La jornada de este martes comienza marcada por intensas ráfagas cálidas que alcanzarán registros lo suficientemente altos como para motivar una alerta amarilla en gran parte del Noroeste Argentino (NOA) y la región de Cuyo. ElServicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que siete provincias se encuentran bajo monitoreo por viento Zonda, el ingreso de frentes fríos y nevadas copiosas que podrían interrumpir las tareas cotidianas y generar riesgos de daños materiales.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el organismo climático confirmó que el occidente del país afrontará fenómenos de particular severidad. Los avisos por viento Zonda, ráfagas intensas y nevadas abarcan a las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza.
Vientos y nieve en las alturas de Jujuy y Salta
En la Puna jujeña y las áreas cordilleranas de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Susques, Tilcara, Tumbaya y Yavi, rige una advertencia por vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas superiores a los 100 km/h durante la tarde. En tanto, en las zonas montañosas de Doctor Manuel Belgrano, Humahuaca, Tilcara y Tumbaya, se prevé viento Zonda con marcas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas de hasta 70 km/h, lo que provocará sequedad extrema, aumento brusco de la temperatura y reducción de la visibilidad.
Por su parte, la cordillera salteña registrará nevadas acumuladas de entre 15 y 25 centímetros durante la mañana, junto con posibles chaparrones de nieve, viento blanco y pérdida de visibilidad. Hacia la tarde y hasta la medianoche, se sumarán vientos del sector oeste con ráfagas de hasta 100 km/h en las cotas más altas, condición que se extenderá a la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos.
El Zonda en los valles y la montaña tucumana
En el sector vallista de Salta limítrofe con Tucumán, el viento Zonda soplará con fuerza de 30 a 50 km/h y ráfagas de 70 km/h. La afectación abarcará a los valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
En territorio tucumano, la porción oeste que comprende a Tafí del Valle y los Valles de Santa María sentirá el impacto del Zonda durante la tarde. De igual manera, el fenómeno alcanzará a la franja montañosa y limítrofe, afectando a los sectores altos de Andalgalá, Santa María, Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico, Tafí Viejo y Tafí del Valle.
La cordillera riojana, sanjuanina y mendocina bajo la amenaza del temporal
En la provincia de Catamarca, las ráfagas de hasta 100 km/h se sentirán en la Puna de Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, Belén, Cafayate, San Carlos, Santa María y Tafí del Valle. A su vez, el Zonda afectará a los montes de Andalgalá, Belén, Pomán, Santa María y Tinogasta, mientras que en la franja cordillerana de Antofagasta de la Sierra y Tinogasta se prevén nevadas de hasta 25 centímetros.
En La Rioja, la combinación de viento e intensas nevadas se localizará en la cordillera de General Lamadrid y Vinchina, al tiempo que el Zonda descenderá sobre Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces y las zonas bajas de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina.
El viento Zonda afectará al centro y sur de Cuyo
Finalmente, en San Juan, la cordillera de Iglesia registrará fuertes vientos en altura, mientras que la Precordillera de Iglesia, Jáchal, Coronel Felipe Varela, General Lamadrid, Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, sumada a las localidades de Ullum y Zonda, sufrirán los efectos del viento Zonda durante la tarde de hoy.
En la provincia de Mendoza, el pronóstico mantiene la misma tendencia de peligro. La Precordillera de Las Heras, la Precordillera de Luján de Cuyo y la zona baja de Malargüe experimentarán el embate del viento Zonda a partir del mediodía, con ráfagas secas, un rápido incremento térmico y visibilidad reducida que requerirán extremar las precauciones de tránsito en las rutas de la región.