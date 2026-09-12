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Receta de panqueques integrales: cómo prepararlos para resolver desayunos o cenas en minutos

Una nutricionista compartió una receta práctica de panqueques integrales que se resuelve en licuadora, sirve tanto para preparaciones dulces como saladas y se puede congelar para tener siempre a mano.

Cómo preparar panqueques integrales en mínimos pasos.
Cómo preparar panqueques integrales en mínimos pasos. (Imagen creada con IA)
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La nutricionista Agustina Polo presentó una receta de panqueques 100% integrales para reemplazar harinas refinadas con una opción rápida, nutritiva y versátil.
  • La masa combina harina integral, huevo y líquido en licuadora, lo que aporta fibra y proteínas de calidad sin requerir técnicas complejas de amasado ni aditivos.
  • Esta preparación apta para freezer facilita la planificación de comidas caseras y reduce el consumo de ultraprocesados en desayunos y cenas cotidianas.
Resumen generado con IA

Muchas veces pueden faltarnos las ideas para sustituir las harinas refinadas por opciones más nutritivas sin complicaciones. En ocasiones comer saludable puede parecer complejo o tomar demasiado tiempo pero lo cierto es que existen recetas que pueden cambiar esa perspectiva. Los panqueques integrales surgen como una alternativa perfecta para salir de la rutina del pan blanco, adaptándose con facilidad a cualquier momento del día gracias a su neutralidad y gran versatilidad.

Budín de pan 100% integral: la receta cremosa y saludable sin harinas refinadas

Budín de pan 100% integral: la receta cremosa y saludable sin harinas refinadas

El consumo de harina integral aporta una cantidad significativa de fibra, clave para prolongar la sensación de saciedad y regular el tránsito intestinal. Al combinarse con huevo y leche (o bebida vegetal), la masa suma proteínas esenciales de buena calidad. Además, esta preparación permite evitar los ultraprocesados comprados en el supermercado y controlar de manera directa la calidad de lo que se consume en el hogar.

Una solución práctica para la rutina diaria

Más allá de sus virtudes nutricionales, la propuesta se destaca por su simplicidad. No requiere amasar ni dominar técnicas avanzadas de cocina: todos los ingredientes se procesan juntos en minutos, convirtiéndola en una opción rápida y económica para familias o personas con agendas ajustadas.

Esta receta fue compartida por Agustina Polo, licenciada en nutrición, quien enfatizó la sencillez y adaptabilidad de la masa: "Panqueques 100% integrales, súper fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. Esta receta es apto, dulce y salado". La especialista destacó además una gran ventaja organizativa: "se pueden congelar en una bolsa hermética y tener siempre una opción rica y saludable en tu heladera". 

Paso a paso para preparar los panqueques integrales

Ingredientes

  • 1 huevo
  • 200 g de harina integral
  • 400 ml de leche, bebida vegetal o agua
  • Aceite para la sartén (cantidad necesaria)

1. Colocar todos los ingredientes en el vaso de la licuadora y procesar bien hasta obtener la consistencia deseada. (Tip: si nota la mezcla muy espesa, agregar un chorrito adicional de líquido).

2. Calentar una sartén con apenas un chorrito de aceite. Verter una porción de masa y cocinar vuelta y vuelta hasta que esté dorada.

3. Dejar enfriar antes de usar. Se pueden consumir al momento con rellenos dulces o salados, o guardar en bolsa hermética dentro del freezer.

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