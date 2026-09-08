El secreto de la saciedad: por qué el pan de la mañana te deja con hambre a media mañana

¿Por qué el huevo, la avena y el yogur ganan la partida?

El huevo aporta proteína completa capaz de regular la sensación de apetito y posponer la aparición del hambre. Por su parte, la avena integra fibras solubles que generan una consistencia gelatinosa en la cavidad gástrica para volver más lento el proceso digestivo, mientras el yogur griego natural fusiona una alta densidad con abundante proteína. Estos tres elementos destacan sobre el pan tradicional gracias a su combinación de fibra y nutrientes claves para prolongar la plenitud.