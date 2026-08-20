Mochila de emergencia: qué debe contener y cómo actuar durante un sismo

Resumen para apurados
- Especialistas detallan cómo armar una mochila de emergencia y qué medidas tomar durante un sismo para garantizar la supervivencia en las primeras horas críticas.
- El kit debe incluir agua, alimentos, botiquín y radio; además, se aconseja mantener la calma, evitar ascensores y contar con un plan familiar de evacuación.
- La revisión periódica de insumos y la participación en simulacros resultan claves para mejorar la respuesta comunitaria y mitigar riesgos ante futuros eventos sísmicos.
Ante un sismo, contar con una mochila de emergencia puede ser clave para afrontar las primeras horas después del movimiento. El objetivo es reunir elementos básicos para cubrir necesidades de agua, alimentación, comunicación, primeros auxilios y abrigo mientras se evalúa la situación.
¿Qué debe tener una mochila de emergencia?
La mochila debe contener elementos esenciales y estar ubicada en un lugar de fácil acceso. Entre los principales elementos recomendados se encuentran:
Agua potable: se recomienda disponer de 2 litros por persona por día.
Alimentos no perecederos: pueden incluirse barritas energéticas, alimentos enlatados y galletas.
Linterna: preferentemente con baterías de repuesto.
Botiquín de primeros auxilios: con medicamentos básicos y aquellos de uso personal.
Documentos personales: guardados en una bolsa hermética para protegerlos de la humedad.
Radio portátil: con pilas de repuesto para mantenerse informado si se interrumpen las comunicaciones.
Ropa de abrigo y manta ligera: útiles ante bajas temperaturas o si es necesario permanecer fuera de la vivienda.
Elementos de higiene y protección: mascarillas y alcohol en gel.
Silbato: puede servir para pedir ayuda si una persona queda atrapada o no puede comunicarse.
Cuaderno con números de emergencia: conviene incluir teléfonos importantes y contactos familiares.
Dinero en efectivo y una multiherramienta: también pueden resultar útiles ante una emergencia prolongada.
- Durante un movimiento sísmico es fundamental mantener la calma y evitar acciones que puedan aumentar el riesgo. Las principales recomendaciones son:
- Mantener la calma.
- Alejarse de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- Buscar un espacio seguro si no es posible evacuar inmediatamente.
- No utilizar ascensores.
- Evitar realizar llamadas telefónicas innecesarias y, cuando sea posible, utilizar mensajes de texto para no saturar las redes.
- Si se está conduciendo, detener el vehículo en un lugar seguro y permanecer allí hasta que pase el movimiento.
También se recomienda establecer un plan familiar de evacuación, determinar puntos de encuentro y conocer rutas alternativas. Participar en simulacros permite practicar cómo actuar y detectar posibles dificultades.
Además, es conveniente revisar periódicamente las conexiones de gas y electricidad, asegurar muebles y objetos pesados y verificar las condiciones de las estructuras.
Mochila de emergencia: una preparación que puede marcar la diferencia
Tener preparada la mochila de emergencia y conocer las medidas básicas de seguridad permite responder con mayor rapidez ante un sismo. Los elementos deben revisarse periódicamente para reemplazar alimentos, medicamentos, baterías y otros productos que puedan vencer o dejar de funcionar.