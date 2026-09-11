Donald Trump, en el 25° aniversario del 11-S en EEUU: "Nunca, jamás olvidaremos"

La amenaza de Irán

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que la batalla contra el yihadismo continúa ahora con Irán. "Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos", dijo el secretario de Defensa. Entre esos enemigos hay "terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país", añadió. "En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo" aseguró en alusión a Irán.