Donald Trump, en el 25° aniversario del 11-S en EEUU: "Nunca, jamás olvidaremos"

Resumen para apurados
- Donald Trump conmemoró este viernes el 25° aniversario del 11-S en el Pentágono, donde prometió no olvidar a las víctimas y continuar la lucha antiterrorista.
- El mandatario asistió a la sede de Defensa en vez de ir a Nueva York. En el acto, su gobierno vinculó la seguridad actual con el freno al programa nuclear de Irán.
- El mensaje ratifica una postura de confrontación internacional que prioriza neutralizar a Teherán para impedir que desarrolle armas atómicas en el futuro próximo.
Donald Trump prometió este viernes que Estados Unidos (EEUU) nunca olvidará los atentados del 11 de septiembre de 2001 y seguirá "luchando", al conmemorar el 25 aniversario de los ataques en una ceremonia en el Pentágono.
"Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en sus nombres (de las víctimas) hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy", dijo el mandatario norteamericano, quien decidió no asistir a los actos conmemorativos en Nueva York.
"No tenemos opción. Solo puede haber victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar", añadió.
La amenaza de Irán
El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, aseguró que la batalla contra el yihadismo continúa ahora con Irán. "Todavía hay enemigos que nos odian. Cada día, los enemigos conspiran para doblegar nuestro poderío y matar a nuestros ciudadanos", dijo el secretario de Defensa. Entre esos enemigos hay "terroristas islámicos en el extranjero y en nuestro propio país", añadió. "En los últimos seis meses, hemos arrasado con el patrocinador estatal del terrorismo más prolífico del mundo" aseguró en alusión a Irán.
Al respecto, el presidente Trump también tuvo palabras para el régimen islamista. "Saludamos a los miembros de las Fuerzas Armadas que trabajan ahora mismo para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo, la República Islámica de Irán, nunca, jamás, tenga un arma nuclear", afirmó el mandatario durante la ceremonia celebrada en el Pentágono.
Trump, nacido en Nueva York, optó por participar en el homenaje en la sede del Departamento de Defensa, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde estuvieron el vicepresidente, JD Vance; todos los expresidentes vivos del país; y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.
Los atentados de Al Qaeda contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, en Washington, dejaron cerca de 3.000 muertos y desencadenaron la llamada "guerra contra el terrorismo", así como la invasión estadounidense de Afganistán, consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.