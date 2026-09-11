Atlético Tucumán-River: cómo formará el “Decano” y qué entradas quedan disponibles

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán recibirá este sábado a River en el Monumental José Fierro por el Clausura, con equipo confirmado por Julio César Falcioni y venta de entradas remanentes.
- El entrenador repetirá el once titular por tercera vez consecutiva tras vencer 2-1 a Racing, apostando a consolidar una estructura táctica ya afianzada en el torneo.
- El duelo abrirá una semana exigente para el Decano, que jugará el miércoles cuartos de Copa Argentina ante Independiente Rivadavia y luego visitará a Aldosivi.
Atlético Tucumán ya tiene todo listo para recibir este sábado a River. El plantel ‘decano’ llegó el viernes, pasado el mediodía, al hotel Sheraton. Una vez distribuidas las habitaciones, los futbolistas bajaron a almorzar. Previamente, el equipo había completado en el complejo de Ojo de Agua la última práctica antes del partido.
Julio César Falcioni volvió a trabajar sobre aspectos tácticos y, tal como se esperaba, repitió el equipo que fue titular en la victoria por 2-1 contra Racing. De esta manera, el entrenador utilizará la misma formación por tercera vez consecutiva, una señal de que encontró una estructura que pretende sostener.
Así, el “Decano” saldrá a la cancha del Monumental José Fierro desde las 17.30 con Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.
El “Emperador” también confirmó el banco de suplentes, que estará integrado por Tomás Durso, Gianluca Ferrari, Juan Infante, Maximiliano Villa, Facundo Pimienta, Julián Fernández, Ezequiel Ham, Gabriel Compagnucci, Ramiro Ruiz Rodríguez, Rodrigo Granillo, Alexis Canelo y Manuel Brondo. El conjunto tucumano afrontará una semana particularmente exigente. El martes, la delegación viajará hacia Capital Federal, donde permanecerá concentrada para disputar dos compromisos en pocos días.
El primero será el miércoles, desde las 19, frente a Independiente Rivadavia, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes. Después de ese compromiso, el “Decano” continuará concentrado en el hotel Continental hasta el domingo, cuando viajará a Mar del Plata. Allí, el lunes 21, desde las 14.30, visitará a Aldosivi por el Clausura.
Entradas
Para quienes todavía quieran asistir al partido de este sábado, las localidades remanentes se venderán de 9 a 13 en las boleterías del estadio, tanto para el público local como para el visitante. Para la parcialidad de River sólo quedan entradas generales, a $110.000. A partir de las 13, el expendio continuará únicamente para los hinchas visitantes, en el pasaje ubicado en Atlético y Perú.