Atlético Tucumán-River: cómo formará el “Decano” y qué entradas quedan disponibles

El primero será el miércoles, desde las 19, frente a Independiente Rivadavia, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes. Después de ese compromiso, el “Decano” continuará concentrado en el hotel Continental hasta el domingo, cuando viajará a Mar del Plata. Allí, el lunes 21, desde las 14.30, visitará a Aldosivi por el Clausura.