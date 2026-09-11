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La Selección prepara su primera lista sin Messi: cuándo se conocerán los convocados

La AFA espera anunciar este lunes la nómina para los amistosos de la próxima fecha FIFA. Scaloni todavía no confirmó su continuidad y Walter Samuel dejará el cuerpo técnico en diciembre.

Lionel Scaloni, DT de la Selección.
Lionel Scaloni, DT de la Selección.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA anunciará este lunes en Buenos Aires la lista de la Selección Argentina para los amistosos de septiembre, la primera nómina tras el retiro oficial de Lionel Messi.
  • El plantel combinará históricos y juveniles para disputar tres amistosos. En paralelo, Lionel Scaloni aún no confirmó si aceptará extender su contrato como DT hasta 2030.
  • La convocatoria marcará el inicio del recambio generacional sin su capitán, mientras la dirigencia proyecta el ciclo hacia 2030 y planifica un partido de despedida para Messi.
Resumen generado con IA

La Selección se prepara para comenzar una etapa completamente diferente. Después del retiro de Lionel Messi, la AFA tiene previsto anunciar este lunes la lista de convocados para la próxima fecha FIFA, junto con el calendario oficial de los amistosos.

La nómina sería amplia. Incluirá a buena parte de los futbolistas que fueron subcampeones del mundo, pero también abrirá la puerta para jóvenes que buscan ganar protagonismo y jugadores que habían quedado afuera del Mundial.

La actividad comenzaría entre el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre en el predio de Ezeiza.

En principio, Argentina disputaría tres amistosos como local. El primero sería el 30 de septiembre frente a Bolivia, posiblemente en Córdoba. Luego enfrentaría a Burkina Faso el 3 de octubre y cerraría la ventana el 6 ante Benín en el estadio Monumental.

La AFA aguarda además una definición de la FIFA para saber si los encuentros serán considerados “Clase A”. Esto será importante para el ranking, pero también para Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, quienes podrían cumplir durante esos partidos las suspensiones que arrastran.

La continuidad de Scaloni, todavía sin respuesta

En paralelo, permanece abierta una de las principales incógnitas del seleccionado. La dirigencia de la AFA le ofreció a Lionel Scaloni extender su contrato hasta 2030, aunque el entrenador todavía no comunicó qué decisión tomará.

Sí habrá una modificación en el cuerpo técnico. Walter Samuel dejará su cargo en diciembre, cuando finalice su contrato, para iniciar su carrera como entrenador principal.

Roberto Ayala, Pablo Aimar, Martín Tocalli, Matías Manna y Luis Martín, en tanto, tienen intención de continuar si Scaloni acepta encabezar el nuevo proceso.

Todo ocurrirá ya sin Messi dentro del plantel. El rosarino no volverá a disputar partidos oficiales con Argentina, aunque permanece la ilusión de organizar un encuentro de despedida en el país para que pueda recibir el último homenaje de los hinchas.

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