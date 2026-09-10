Walter Samuel dejará la Selección y comenzará su carrera como entrenador en Europa

Resumen para apurados
- Walter Samuel dejará de ser ayudante en la Selección Argentina el 30 de diciembre, al vencer su contrato con la AFA, para iniciar su carrera como DT principal en Europa.
- El exdefensor cierra un ciclo de ocho años junto a Lionel Scaloni, en el que conquistó cuatro títulos, incluidos el Mundial de Qatar 2022 y dos Copas América.
- Su salida genera una baja clave para el cuerpo técnico nacional e introduce incertidumbre sobre la continuidad de colaboradores históricos como Pablo Aimar y Roberto Ayala.
El cuerpo técnico de la Selección tendrá una baja importante después de ocho años. Walter Samuel dejará su puesto como ayudante de campo de Lionel Scaloni cuando finalice su contrato con la AFA, el próximo 30 de diciembre, para comenzar una nueva etapa profesional como director técnico principal.
A los 48 años, el exdefensor tomó la decisión de buscar su primera experiencia al frente de un equipo en Europa a partir de 2027. Durante los próximos meses continuará preparándose para asumir ese desafío una vez concluida definitivamente su etapa con la Selección.
La determinación ya fue comunicada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y no está vinculada con la situación contractual de Scaloni. Independientemente de lo que decida el actual entrenador respecto de su continuidad, Samuel abandonará el cuerpo técnico a finales de diciembre.
Ocho años y cuatro títulos con la Selección
Samuel integró el ciclo de Scaloni prácticamente desde su comienzo y se convirtió en una de las piezas importantes de un cuerpo técnico que protagonizó uno de los períodos más exitosos de la historia de la Selección Argentina.
Durante sus ocho años como colaborador participó de la conquista de cuatro títulos. El primero llegó con la Copa América 2021, cuando Argentina venció a Brasil en el Maracaná y terminó con una sequía de 28 años sin consagraciones en la Selección mayor.
Luego llegaron la Finalissima 2022 frente a Italia, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. También integró el cuerpo técnico que consiguió el tercer puesto en la Copa América 2019 y que terminó como subcampeón del Mundial 2026.
“El Muro”, como fue conocido durante su etapa como futbolista, comenzará ahora a trasladar esa experiencia hacia su propio proyecto como entrenador.
¿Qué pasará con el cuerpo técnico de Scaloni?
La salida de Samuel abre además una incógnita sobre cómo quedará conformado el grupo de trabajo de la Selección durante el próximo ciclo.
Por el momento, tampoco está definido qué ocurrirá profesionalmente con Pablo Aimar y Roberto Ayala, los otros dos históricos colaboradores de Scaloni.
Lo único resuelto es el futuro de Samuel. Después de ocho años, cuatro títulos y dos Mundiales formando parte del cuerpo técnico argentino, cerrará su ciclo el 30 de diciembre y buscará iniciar en Europa su camino como entrenador principal.