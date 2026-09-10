La AFA prepara un homenaje para Messi y quiere que esté en los próximos amistosos de la Selección

En su carta, el rosarino confirmó su salida del seleccionado y explicó “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. También repasó todo lo vivido durante sus 20 años con la camiseta argentina y expresó “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”. Además, dejó un mensaje sobre su futuro: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.