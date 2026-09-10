La AFA prepara un homenaje para Messi y quiere que esté en los próximos amistosos de la Selección

Resumen para apurados
- La AFA planea homenajear a Lionel Messi en los próximos amistosos en Buenos Aires y Córdoba, tras anunciar su retiro de la Selección.
- El astro confirmó su salida del conjunto nacional mediante una carta el 21 de agosto, motivado por el fin del ciclo mundialista y la muerte de su padre.
- El tributo permitirá que el público argentino despida a su máximo ídolo en cancha, cerrando una histórica etapa de 20 años de gloria internacional.
El retiro de Lionel Messi de la selección argentina generó un fuerte impacto entre los hinchas y la AFA ya piensa en cómo reconocer al máximo referente del equipo. Según informó TN, la Asociación del Fútbol Argentino planea invitar al rosarino a los próximos amistosos de la fecha FIFA y realizarle un homenaje ante el público.
A falta de confirmación oficial, los partidos podrían disputarse ante Burkina Faso y Benín, en el estadio Monumental y en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, respectivamente. La intención es que Messi esté presente y tenga la posibilidad de salir al campo para recibir el reconocimiento de los hinchas. “La idea es que esté Messi y que se le pueda rendir un homenaje. No hay confirmación. La idea de AFA es que Messi esté vestido de jugador o de civil, pero que salga a la cancha para salir a recibir el aplauso del público argentino”, informó Diego Ruscitti en TN.
El mensaje con el que Messi anunció su retiro
Messi comunicó su decisión el 21 de agosto, mediante una carta que había escrito días después de la final del Mundial 2026 y que había procesado durante más de un mes. En ese texto explicó “Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, en referencia al fallecimiento de su padre y al impacto que tuvo esa situación en su determinación.
En su carta, el rosarino confirmó su salida del seleccionado y explicó “Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. También repasó todo lo vivido durante sus 20 años con la camiseta argentina y expresó “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también, y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”. Además, dejó un mensaje sobre su futuro: “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”.