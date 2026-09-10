En la AFA crece el optimismo por la renovación de Scaloni: cómo sería la nueva etapa de la Selección

Resumen para apurados
- La AFA avanza con optimismo para renovar el contrato de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina tras el Mundial 2026 para liderar una nueva etapa.
- Sin trabas económicas ni deudas pendientes con el cuerpo técnico, las negociaciones se facilitan y permiten planificar la transición post Lionel Messi.
- El nuevo ciclo proyecta a Cristian Romero como capitán y a figuras jóvenes como Julián Álvarez y Enzo Fernández como pilares de la renovación para 2027.
El futuro de Lionel Scaloni comienza a definirse y en la AFA existe optimismo respecto a la posibilidad de extender su vínculo al frente de la Selección. Después del Mundial 2026, el entrenador deberá conducir una nueva etapa marcada por la ausencia de Lionel Messi y una progresiva renovación del plantel.
Uno de los aspectos centrales de las negociaciones pasa por la cuestión económica. Pese a las versiones que circularon sobre una supuesta deuda, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas se encuentran al día con los pagos.
También existe una cuestión de plazos respecto a los premios correspondientes al Mundial. El dinero por haber alcanzado la última instancia de la competencia se percibe 180 días después de finalizado el torneo, por lo que recién entonces podrá realizarse su distribución.
Así, desde la AFA consideran que el aspecto financiero no representa actualmente un obstáculo para alcanzar un nuevo acuerdo con Scaloni.
La Selección que imagina Scaloni para 2027
El próximo ciclo tendrá como principal novedad la ausencia de Messi. El retiro del rosarino abrió una etapa diferente y obligará al cuerpo técnico a reconstruir liderazgos dentro de un grupo que combinará futbolistas experimentados con jóvenes que empiezan a ganar protagonismo.
En ese escenario aparecen nombres como Enzo Fernández y Julián Álvarez, llamados a ocupar lugares cada vez más importantes. Cristian “Cuti” Romero, en tanto, asumirá una responsabilidad todavía mayor y se convertirá en el nuevo capitán.
La intención será conservar la base competitiva construida durante los últimos años y, al mismo tiempo, incorporar progresivamente nuevos talentos.
La confianza en la capacidad de Scaloni para conducir esa transición explica buena parte del optimismo existente en la AFA. Aunque todavía resta concretar la renovación, las condiciones estarían encaminadas para que la “Scaloneta” continúe su historia en 2027.