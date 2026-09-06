VIDEO El despiste que complicó la carrera de Colapinto en Monza

En una carrera tan apasionante como accidentada, el piloto argentino Franco Colapinto sufrió un despiste en la sexta vuelta, que terminó por complicar sus planes en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.
Al mando de un Alpine que sorprendió en las pruebas de clasificación, Colapinto había largado séptimo y, después del despiste de Charles Leclerc, logró ubicarse tercero en el relanzamiento de la carrera en Monza.
Â¡Una verdadera pena! Franco Colapinto habÃa movido bien, superÃ³ a Verstappen en la largada pero terminÃ³ perdiendo muchas posiciones tras sufrir un despiste.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026
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Sin embargo, una mala maniobra en la vuelta 6, el argentino se fue de la pista y regresó en el puesto 15, algo que condicionó sus chances de pelear por los primeros lugares de la carrera.