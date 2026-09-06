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VIDEO El despiste que complicó la carrera de Colapinto en Monza

El piloto argentino marchaba tercero cuando se pasó en la curva 11 y perdió 12 posiciones en el Gran Premio de Italia.

MALA MANIOBRA. Colapinto se fue de la pista en la vuelta 6 y condicionó sus chances en el GP de Italia.
MALA MANIOBRA. Colapinto se fue de la pista en la vuelta 6 y condicionó sus chances en el GP de Italia. CAPTURA DE VIDEO
Hace 2 Hs

En una carrera tan apasionante como accidentada, el piloto argentino Franco Colapinto sufrió un despiste en la sexta vuelta, que terminó por complicar sus planes en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1.

Al mando de un Alpine que sorprendió en las pruebas de clasificación, Colapinto había largado séptimo y, después del despiste de Charles Leclerc, logró ubicarse tercero en el relanzamiento de la carrera en Monza. 

Sin embargo, una mala maniobra en la vuelta 6, el argentino se fue de la pista y regresó en el puesto 15, algo que condicionó sus chances de pelear por los primeros lugares de la carrera. 

Temas Fórmula 1Franco ColapintoAlpineAlpine F1 Team
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