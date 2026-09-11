Otra causa contra “Chiqui” Tapia: lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito en la Ceamse
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó la investigación y le pidió al juez Ariel Lijo una serie de medidas para determinar la evolución patrimonial del presidente de la AFA, sus ingresos y el origen de sus bienes.
Resumen para apurados
- La Justicia Federal abrió una investigación contra Claudio Tapia en Buenos Aires por presunto enriquecimiento ilícito, tras denunciarse un aumento del 1.000% en su patrimonio.
- El fiscal Pollicita pidió levantar el secreto bancario tras la denuncia de Guillermo Tofoni. Tapia lidera la Ceamse y ya enfrenta causas por evasión fiscal en la AFA.
- Es la primera pesquisa centrada en sus bienes como funcionario público y definirá si la Justicia formula imputaciones, elevando la presión judicial sobre el titular de la AFA.
La Justicia Federal abrió una investigación contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito vinculado con su actividad como funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), organismo que actualmente preside.
El fiscal federal Gerardo Pollicita abrió una causa penal y solicitó al juez federal Ariel Lijo una batería de medidas de prueba destinadas a reconstruir la evolución patrimonial del dirigente, determinar sus ingresos y establecer el origen de los bienes registrados a su nombre.
Entre las primeras medidas solicitadas se encuentra el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de Tapia. También se requirió información a distintos organismos públicos para reconstruir su situación económica y financiera.
Una vez reunida esa documentación, Pollicita consideró necesario realizar "un amplio informe patrimonial, económico y financiero a través de una institución especializada" para "arribar a conclusiones que permitan -en su caso- formular imputaciones según los elementos recabados".
La denuncia que dio origen a la investigación
La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien acusó a Tapia de presunto enriquecimiento ilícito. Según el análisis realizado por el denunciante a partir de las declaraciones juradas del dirigente, su patrimonio habría registrado un incremento del 1.000% entre 2017 y 2024.
En su presentación judicial, Tofoni cuestionó que ese crecimiento patrimonial pudiera explicarse a partir de los ingresos lícitos declarados por el titular de la AFA.
El empresario mantiene un enfrentamiento con Tapia a raíz de la decisión de la AFA de dar de baja un contrato relacionado con la organización de partidos amistosos de la selección argentina.
En la denuncia, además, Tofoni sostuvo que los ingresos declarados por Tapia no justificarían el patrimonio que le atribuye. En ese sentido, mencionó ingresos anuales de $100.233.144 como presidente del Ceamse y de $718.536.500 como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La presidencia de la AFA, en tanto, es ad honorem.
Qué busca determinar la Justicia
La investigación apunta a reconstruir en detalle la situación patrimonial de Tapia y establecer si existe correspondencia entre sus ingresos declarados y los bienes que posee.
Para avanzar en esa tarea, Pollicita pidió informes a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina, la Caja de Valores, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
El fiscal también solicitó todas las declaraciones juradas presentadas por Tapia desde su ingreso a la Ceamse, incluidos sus anexos reservados. Al organismo le requirió, además, los legajos laborales del dirigente y la información sobre los ingresos que percibió durante el período en el que se desempeñó allí.
También se busca determinar qué bienes están registrados a nombre del presidente de la AFA. Para eso, Pollicita solicitó información a la Dirección Nacional de Migraciones sobre sus entradas y salidas del país y requirió datos de los registros de propiedad automotor, buques y aeronaves.
A su vez, pidió informes a los Registros de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires, además del Registro General Inmobiliario de la provincia de San Juan.
Otra de las medidas apunta a establecer si Tapia posee inversiones en criptomonedas. Con ese objetivo, el fiscal requirió información a empresas que prestan servicios vinculados con esos activos digitales.
La pesquisa también tendrá una derivación internacional: Pollicita solicitó un exhorto para que la Conmebol entregue documentación relacionada con la actividad laboral de Tapia en esa entidad.
El rol de Tapia en la Ceamse
La Ceamse es una empresa pública de carácter mixto entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, encargada de la gestión de los residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tapia fue designado vicepresidente del organismo en 2014, durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno porteño. Permaneció en ese cargo hasta 2024, cuando asumió como presidente del ente por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Según consta en el expediente, esta sería la primera causa judicial que investiga específicamente el patrimonio de Tapia y su desempeño como funcionario público.
De todos modos, el presidente de la AFA enfrenta otros expedientes vinculados con su gestión al frente de la entidad. Tapia y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, están procesados por evasión impositiva.
Además, ambos son investigados por el manejo de fondos de la AFA en el extranjero. A esto se suman otras actuaciones relacionadas con el presunto uso de facturas falsas y con la compra de una mansión en Pilar que se atribuye al tesorero de la entidad.