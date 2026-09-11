Otra causa contra “Chiqui” Tapia: lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito en la Ceamse

En la denuncia, además, Tofoni sostuvo que los ingresos declarados por Tapia no justificarían el patrimonio que le atribuye. En ese sentido, mencionó ingresos anuales de $100.233.144 como presidente del Ceamse y de $718.536.500 como vicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). La presidencia de la AFA, en tanto, es ad honorem.