La carta de "Chiqui" Tapia respecto a las teorías conspirativas contra la selección argentina: "De tratar de traidores no se vuelve"

Hacia el cierre de su descargo, el presidente de la AFA ratificó el respaldo absoluto a la delegación que encabezó Lionel Scaloni y aseguró que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico mantienen “la frente en alto” por la entrega demostrada a lo largo del certamen. “Saben cuánto dejaron en esa cancha y que no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar; los que mintieron, sí”, concluyó.