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La carta de "Chiqui" Tapia respecto a las teorías conspirativas contra la selección argentina: "De tratar de traidores no se vuelve"

A 30 días de la final del Mundial, el presidente de la AFA publicó un descargo contra quienes instalaron versiones sobre el duelo contra España.

BRONCA. Tapia apuntó contra quienes sostuvieron que la selección argentina jugó condicionada la final del mundo.
BRONCA. Tapia apuntó contra quienes sostuvieron que la selección argentina jugó condicionada la final del mundo.
Hace 11 Hs

Resumen para apurados

  • Claudio Tapia publicó una carta en redes a un mes de la final en Nueva Jersey para repudiar las acusaciones de entrega y traición contra los jugadores de la Selección Argentina.
  • Tras la derrota 1-0 ante España en el Mundial 2026, circularon sospechas conspirativas contra el equipo, lo que motivó la exigencia de disculpas públicas por parte del titular de AFA.
  • El pronunciamiento ratifica el respaldo institucional al ciclo de Lionel Scaloni y busca fijar un límite ético frente a futuras acusaciones públicas sobre el seleccionado nacional.
Resumen generado con IA

A exactamente un mes de la final del Mundial 2026 en la que Argentina cayó 1-0 ante España en tiempo suplementario, Claudio "Chiqui" Tapia publicó una extensa carta en sus redes sociales. A través de un enérgico mensaje, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) apuntó contra las versiones y teorías conspirativas que circularon tras el desenlace en Nueva Jersey y denunció la existencia de una “operación” orientada a instalar que el seleccionado nacional se había “entregado”.

En su publicación, el titular de la casa madre del fútbol argentino cuestionó con dureza a quienes impulsaron esas sospechas y les reclamó una rectificación pública: “Lo más llamativo es que, después de un mes, ninguno pidió disculpas. Ninguno salió a decir: ‘Nos equivocamos’. Ninguno tuvo la honestidad, la dignidad o simplemente los huevos para hacerse cargo”, sentenció el dirigente, tras señalar que mientras los futbolistas competían en la cancha, ciertos sectores buscaban deteriorar la imagen del equipo.

Tapia remarcó que las acusaciones cruzaron un límite ético inaceptable y advirtió que el paso del tiempo no borrará el impacto de esas versiones infundadas. “De tratar de traidores a los jugadores de la Selección no se vuelve. No se vuelve de poner bajo sospecha a quienes defendieron esta camiseta ni de acusarlos sin una sola prueba para después, cuando la mentira queda expuesta, elegir el silencio”, enfatizó en uno de los pasajes más contundentes del texto.

Hacia el cierre de su descargo, el presidente de la AFA ratificó el respaldo absoluto a la delegación que encabezó Lionel Scaloni y aseguró que tanto los futbolistas como el cuerpo técnico mantienen “la frente en alto” por la entrega demostrada a lo largo del certamen. “Saben cuánto dejaron en esa cancha y que no le debían nada a nadie. Los que dejaron el alma no tienen nada que explicar; los que mintieron, sí”, concluyó.

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